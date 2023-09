Berlin -Die Jobcenter werden in Zukunft entschiedener gegen Hartz-IV-Empfänger vorgehen, die falsche Angaben über ihre tatsächlichen Vermögensverhältnisse machen. Wie die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg am Montag bestätigte, sind die lokalen Niederlassungen seit kurzem angewiesen, ihren Kunden noch genauer auf die Finger zu schauen: Demnach müssen Leistungsbezieher mit einer Geldbuße von bis zu 5.000 Euro rechnen, wenn sie bei der Antragsstellung für Hartz IV beispielsweise Erbschaften oder Ersparnisse verschweigen. Bei leichten Vergehen können die Behörden nun Verwarngelder von 55 Euro verhängen, bisher waren es 50 Euro.

Für ehrliche Kunden ändert sich nichts

Würden „für die Leistung erhebliche Tatsachen vorsätzlich oder fahrlässig nicht, nicht richtig oder nicht vollständig“ angegeben, stelle dies eine Ordnungswidrigkeit dar und werde entsprechend geahndet, betonte die Behörde. Die Änderungen gelten für alle Anträge, die seit dem 1. August gestellt worden sind oder gestellt werden. Für ehrliche Kunden der Jobcenter ändert sich durch die neuen Vorschriften aber nichts: Wer alle Tatsachen, die für Hartz IV von Belang sind, vollständig und ordentlich angibt, hat an dieser Stelle nichts zu befürchten.

Hintergrund für die härtere Linie der Behörde ist eine Änderung des Sozialgesetzbuches II aus dem vergangenen Sommer. Schon bisher konnten die Jobcenter Bußgelder verhängen, wenn ihre Kunden falsche Angaben über ihr Vermögen machten. Das galt allerdings nur bei laufendem Leistungsbezug – also etwa dann, wenn ein anerkannter Hartz-IV-Empfänger eine größere Summe Geld erbte und das dem Jobcenter verheimlichte. Mit der Gesetzesänderung wurde diese Regelung nun auch auf Neuanträge ausgeweitet. Der Gesetzgeber habe insofern eine Regelungslücke geschlossen, sagte ein Sprecher der Bundesagentur. Im Bereich des Arbeitslosengeldes (Sozialgesetzbuch III) sei ein vergleichbarer Bußgeldtatbestand schon vor einigen Jahren geschaffen worden.

Sogar Haft droht

Wer sich beim Hartz-IV-Antrag arm rechnet, hat unter Umständen fortan sogar noch mehr zu befürchten als nur ein Bußgeld der Arbeitsverwaltung: Die Bundesagentur machte darauf aufmerksam, dass in diesen Fällen regelmäßig ein Betrugsverdacht vorliegen dürfte. „Für die weitere Verfolgung von Straftaten sind die Strafverfolgungsbehörden zuständig. Die Jobcenter geben daher diese Sachverhalte regelmäßig dorthin ab“, hieß es. Der relevante Strafrechts-Paragraf sieht für Betrug bis zu fünf Jahre Haft oder Geldstrafen vor.

Stellt die Staatsanwaltschaft das Ermittlungsverfahren aber ein, weil dem Antragsteller kein Vorsatz nachgewiesen werden kann, können die Jobcenter den Vorgang immer noch als Ordnungswidrigkeit ahnden und das Bußgeld verhängen. Weigert sich der Hartz-IV-Empfänger, dies zu zahlen, droht ihm Erzwingungshaft.

