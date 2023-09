Frankfurt/Main -In einer Frankfurter Einkaufsstraße hat es eine Explosion in einem Café gegeben. Mehrere Menschen seien dabei am Montagnachmittag verletzt worden, wie die Polizei mitteilte. Zur Zahl der Betroffenen und zur Schwere ihrer Verletzungen gab es zunächst keine Informationen. Nach ersten Erkenntnissen kam es im Küchenbereich des Cafés zu der Verpuffung.

In einem Café kam es zu einer Verpuffung. AP

Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass es sich um eine Gasexplosion gehandelt habe, sagte eine Sprecherin der Polizei. Mehrere Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten waren vor Ort. (dpa)