Baruth -Ein verschwundener Pilzsucher hat bei Baruth (Teltow-Fläming) einen größeren Polizeieinsatz mit Hubschrauber ausgelöst. Nach Angaben eines Polizeisprechers meldete ein Mann am Mittwochabend, dass sein 50-Jähriger Kollege, mit dem er unterwegs war, nicht aus dem Wald zurückgekehrt sei. Dieser sei Diabetiker. Sofort leitete die Polizei daraufhin eine größere Suchaktion ein.



Am Donnerstag tauchte dann der Verschwundene wohlbehalten auf und gab an, in der Nacht zu Donnerstag stundenlang orientierungslos durch den Wald geirrt zu sein. Irgendwann habe er sich zu einer Straße durchgeschlagen und sei per Anhalter nach Berlin in seine Wohnung gefahren. Als er am Donnerstag von Nachbarn erfuhr, dass er polizeilich gesucht werde, meldete er sich bei den Ordnungshütern. dpa