Sind es die Kinder, die die Fahrer so oft ablenken? Oder sind es die unübersichtlichen Ausmaße des Fahrzeuges? Auf jeden Fall haben es die Fahrer und Fahrerinnen eines Kia Carens im vergangenen Jahr ordentlich krachen lassen. Um gleich vier Stufen steigt die Typklasse für das Automodell in der Haftpflichtversicherung. Die Haftpflicht greift, wenn Fahrer aus eigener Schuld Unfallschäden verursachen. Mit dem Vierer-Sprung dürfte der Kia einsamer Spitzenreiter in der Statistik sein.

Beamte fahren günstiger

Aber nicht irgendein Kia Carens, sondern der mit dem 1,7-Liter-CRDI-Motor. Da nehmen es die Versicherer ganz genau: Für 27.000 einzelne Modelle ermitteln sie die Typklassen und bestimmen so zum Teil darüber mit, wie sich die Beiträge entwickeln. Neben der Typklasse spielt noch eine wichtige Rolle, wo ein Wagen zugelassen wird und welches individuelle Risikoprofil sich für einen Halter ergibt. So fahren zum Beispiel Beamte und langjährig unfallfreie Fahrer günstiger als etwa Fahranfänger.

Was der Kia in der Haftpflicht, das ist der Audi A5 2.0 TFSI in der Teilkasko. Der Wagen hat sich dort um vier Stufen verschlechtert – eventuell auch eine Folge der vielen Einbrüche. Denn diese fließen in die Teilkasko-Bewertung ein, so wie Wild-, Glas- oder Hagelschäden. In der Vollkasko werden dann noch am eigenen Wagen verursachte Schäden dazu genommen.

Range Rover bleibt Versicherungs-König

Hier zeigt sich ein eindeutiges Bild: Besonders teuer wird es in der Vollkasko, je mehr PS am Wagen zerren. Spitzenreiter mit Typklasse 34 auf der Skala von 10 bis 34 ist der Range Rover 4.4TD. Aber der Mercedes S63 AMG oder der Elektrowagen Tesla Model S liegen mit Klasse 32 nicht weit dahinter. Da fallen der Audi Q7 6.0 TDI und der Hybrid-Lexus RX450h mit Klasse 31 fast günstig aus. Die Fahrer des Range Rover können sich aber sicher sein: Über ihnen kommt nicht nur bei der Sitzhöhe wenig. Der Wagen fällt nicht nur bei der Vollkasko, sondern auch bei Haftpflicht (25) und Teilkasko (33) in die höchste Typklasse, die es auf der Skala überhaupt gibt.

Die Typklasse Ihres Fahrzeuges erfahren Sie mit Hilfe des Fahrzeugscheines unter:

www.gdv-dl.de