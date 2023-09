Köln -Die Lage an vielen Flughäfen in Deutschland ist angespannt. Immer mehr Flüge fallen aus oder verspäten sich. Ursachen sind Experten zufolge die Neuausrichtung vieler Fluggesellschaften nach der Air-Berlin-Pleite, immer mehr Streiks und Wetterkapriolen. Gerade in den Sommermonaten bekommen das viele Urlauber zu spüren. Doch an welchen deutschen Flughäfen können Reisende noch am ehesten von einem reibungslosen Ablauf ausgehen? Und welchen sollte man besser meiden?

Flighright geht dieser Fragen in einem neuen Ranking nach. Das Fluggastrechteportal hat analysiert, an welchen Flughäfen die meisten Flüge ausfallen und wo die meisten Maschinen pünktlich abheben. Betrachtet wurde jeweils das erste Halbjahr 2017 und 2018. Alle deutschen Flughäfen, die in diesem Zeitraum mindestens 1000 Flüge verzeichneten, flossen in die Analyse ein. Als verspätet wurden alle Flüge mit mindestens 15 Minuten Verzögerung gewertet. Das sind die Ergebnisse des Rankings:

Die pünktlichsten Flughäfen

1. Weeze, Niederrhein

Der pünktlichste Flughafen in Deutschland ist sowohl im ersten Halbjahr 2018 als auch im ersten Halbjahr 2017 der Flughafen Weeze am Niederrhein. Nur etwa vier Prozent der Flüge waren in den ersten sechs Monaten 2017 verspätet. Im ersten Halbjahr 2018 waren es jedoch schon mehr als zehn Prozent. Trotzdem bleibt der Flughafen nahe der niederländischen Grenze Spitzenreiter.

2. Dortmund

Knapp sieben Prozent aller Maschinen starteten am Airport in Dortmund im ersten Halbjahr 2017 verspätet, im gleichen Zeitraum 2018 waren es knapp zwölf Prozent. In beiden Fällen landet der Flughafen mit diesen Ergebnissen auf Platz zwei.

3. Memmingen, Allgäu

Auf Platz drei für das erste Halbjahr 2018 schafft es der Flughafen Memmingen in Bayer mit 14 Prozent Verspätungen. Im gleichen Zeitraum im Jahr zuvor belegte den dritten Platz noch der Airport Frankfurt-Hahn.

Die Flughäfen mit den meisten Ausfällen

1. Paderborn

Trauriger Spitzenreiter des Rankings ist der Flughafen Paderborn-Lippstadt, wo in den ersten sechs Monaten 2018 mehr als vier Prozent der Flüge ausfielen. Platz eins belegte im Vorjahreszeitraum noch Berlin-Schönefeld.

2. Dresden

Am Airport in Dresden hoben deutlich mehr als drei Prozent der Maschinen in der analysierten Zeitspanne 2018 nicht ab. Berlin-Tegel hatte Platz zwei 2017 inne.

3. Leipzig

In Leipzig blieben in diesem Jahr mehr als drei Prozent der Maschinen auf dem Boden. Der Flughafen Nürnberg war im Jahr zuvor auf Platz drei. (rer)

