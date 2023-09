Mit dem „Lidl-Löffel“ hat Discounter Lidl in den sozialen Netzwerken für Aufregung gesorgt. Im Rahmen einer Unternehmenskampagne hat der Discounter angekündigt, bis 2025 den Anteil von zugesetztem Zucker und Salz in den Eigenmarken um jeweils 20 Prozent zu reduzieren.

Im Rahmen dieser Kampagne brachte Lidl auch den „Lidl-Löffel“ heraus, einen handelsüblichen Löffel mit Einkerbung in der Mitte, der dafür sorgt, dass auf dem Löffel 20 Prozent weniger Zucker als auf einem herkömmlichen Esslöffel landen. In den sozialen Netzwerken kam die Idee gut an.

Seit dem 24. Oktober erhalten Lidl-Kunden ab einem Einkaufswert von 25 Euro den Lidl-Löffel kostenlos an der Kasse, solange der Vorrat reicht. Online war er zudem für einen Aktionspreis von einem Cent zu kaufen, ist derzeit aber restlos vergriffen. (red)