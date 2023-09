Bielefeld -Im Prozess um Mordversuche mit vergifteten Pausenbroten in einer Firma in Nordrhein-Westfalen ist der Angeklagte zu lebenslanger Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt worden. Das Landgericht Bielefeld sprach den 57-jährigen Schlosser am Donnerstag des Mordversuchs und verschiedener Körperverletzungsdelikte schuldig.



Das könnte Sie auch interessieren:

Der Mann soll über Jahre hinweg Kollegen mit Schwermetallverbindungen vergiftet haben, die er ihnen heimlich auf Pausenbrote streute. (afp)