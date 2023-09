Peking -Bei einem schweren Sturm sind in China fast 70 Menschen ums Leben gekommen. Wie die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua am Donnerstag berichtete, wurden 69 Menschen getötet, sechs weitere galten als vermisst. Der Taifun „Nepartak“ hatte zuvor bereits in Taiwan schwere Verwüstungen angerichtet und mehr als 15.000 Menschen in die Flucht getrieben.

15.000 Menschen geflüchtet

In Taiwan wurden laut Katastrophenschutz drei Menschen getötet und mehr als 300 verletzt. Als „Nepartak“ dann am Samstag in der chinesischen Provinz Fujian ankam, hatten ihn die Meteorologen zwar zu einem Tropensturm herabgestuft, dennoch war er stark genug, um rund 8300 Häuser zu zerstören und zahlreiche Autos umzustoßen.

Mehr als eine halbe Million Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden. Heftige Regengüsse ließen dicke Schlammschichten auf Straßen zurück. Sechs Städte meldeten Überschwemmungen. (AFP)