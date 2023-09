Die Videoaufnahmen wirken ein bisschen so, als tue der Junge etwas Illegales. Was aber wirklich hinter der Aktion dieses Schülers steht, ist jetzt rausgekommen – und rührt das Netz zu Tränen.

Alles begann mit einer Videoaufnahme aus dem Haus von Hollie Breaux Mallet in Louisiana, die – wie in den USA nicht unüblich – aus Sicherheitsgründen eine Kamera installiert hat. Eigentlich zur Abschreckung von Einbrechern. Doch was sie auf den Aufnahmen später zu sehen bekam, war kein Verbrechen!

Was macht der fremde Junge im Garten?

Sie sah einen Jungen, der sich heimlich an mehreren Tagen Zugang zum Garten verschaffte. Dort rannte er jeweils zu ihrem Hund Dutchess, knuddelte ihn und sprintete dann so schnell wie möglich wieder weg. Wieso nur?

Hollie wollte unbedingt herausfinden, was es mit der Aktion auf sich hatte, teilte das Video per Facebook und fragte darin ihre Nachbarn, ob irgendjemand den Jungen erkenne.

Es dauerte nicht lang, bis sich Ginger Clement Breaux meldete. Sie hatte auf den Bildern ihren Sohn erkannt, Josh. Die Mutter war erschrocken und verzückt zugleich.

Der eigene Hund war kürzlich gestorben

Ihr Familienhund Bella sei kürzlich gestorben, schrieb die Mutter, und das habe Josh sehr hart getroffen. Natürlich sei sie erschrocken, dass ihr Sohn einfach ein fremdes Grundstück betrete, dennoch sei sie auch verzückt, zu sehen, wie sehr ihr Josh Hunde liebe.

Sie schrieb Hundebesitzerin Hollie via Facebook: „Josh erzählt die ganze Zeit von Ihrem Hund, immer wenn wir bei Ihnen vorbei fahren, schauen wir, ob er da sitzt. Ich wusste allerdings nicht, dass er auch solche Sachen macht.“

Hollie reagierte gerührt: „Das Geheimnis ist gelüftet! Ich hoffe, dieser süße kleine Junge wird weiter zu uns kommen, um mit Dutchess zu spielen. Ein Hund ist ein Freund fürs Leben. Ich bin so froh, diese süßen Szene aufgenommen zu haben.“

Josh mit Nachbarshund Dutchess Facebook /Ginger Clement Breaux

Joshs Mutter entschied sich später, ihm das Video seiner heimlichen Kraulerei zu zeigen. Er war natürlich peinlich berührt! Als er aber hörte, dass er ab jetzt die offizielle Erlaubnis habe, jederzeit mit Dutchess zu spielen, war alle Peinlichkeit vergessen – er ging gleich rüber, um mit der Hundedame seines Herzens zu spielen...

