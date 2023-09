Düsseldorf -Die insolvente Fluglinie Air Berlin stellt in diesen Tagen ihren Betrieb ein. Lufthansa kauft große Teile der Airline, wobei die Zukunft für die Mehrheit der Mitarbeiter ungewiss ist. In Düsseldorf landete am Montag der letzte Langstreckenflug von Air Berlin aus den USA am dortigen Flughafen.

Dies nahm die Crew zum Anlass für ein spektakuläres Flugmanöver, wie auf verschiedenen Videos zu sehen ist. Bereits im Landeanflug, zog der Flugkapitän den Airbus aber noch einmal hoch und lenkte seine Maschine zum Erstaunen der Passagiere und Beobachter am Boden im schönsten Morgenrot in eine Ehrenrunde über den Airport.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Absicht oder ein technisches Problem? Das war zunächst unsicher, denn das Unternehmen bestätigte dem „Express“ eine solche Absprache mit der Besatzung am Montag nicht. Allerdings deutet alles auf ein bewusstes Manöver hin, wie auch die Kommentare der Lotsen in einem Video aus dem Tower bestätigen.



Außerdem sind die Worte des Flugkapitäns zu hören, der sich nach der Landung wie üblich an die Passagiere wendet. Seine Rede hat aber nichts mit den normalen Verabschiedungsfloskeln zu tun, die der Pilot sonst ins Mikro nuschelt:

„Air Berlin wird morgen den Langstrecken-Flugbetrieb einstellen, in zwei Wochen den gesamten Betrieb. Deshalb ist es heute das letzte Mal, dass ich Sie nach der Landung in Düsseldorf willkommen heiße.“ Der Kapitän bedankt sich anschließend für die Treue der Passagiere und spricht seiner Besatzung seine „Hochachtung“ für die professionelle Durchführung des Fluges aus. „Wir sagen heute nicht 'Auf Wiedersehen', sondern 'Tschüss'. Machen Sie es gut“, sind die letzten Worte des hörbar bewegten Piloten. (cm)

Das könnte Sie auch interessieren: