Köln -Nicht nur beim deutschen Supercup zwischen Bayern München und Borussia Dortmund stiftete der Videobeweis allerhand Verwirrung. Auch bei unseren niederländischen Nachbarn lief der Einsatz der elektronischen Hilfsmittel nicht reibungslos – ganz im Gegenteil.

In der 54. Spielminute machte Schiedsrichter Danny Makkelie beim holländischen Supercup, auch bekannt unter dem Namen „Johann Cruijff Schaal“, zwischen Meister Feyenoord Rotterdam und Pokalsieger Vitesse Arnheim nicht die beste Figur.

Schiedsrichter Danny Makkelie schaut sich die TV-Bilder ganz genau an. imago/VI Images

Zu diesem Zeitpunkt führte Feyenoord bereits mit 1:0, als Vitesse-Stürmer Tim Matavž in den Strafraum eindrang und ganz klar von Feyenoord-Kapitän Karim El Ahmadi gefoult wurde. Anstatt auf Elfmeter zu entscheiden, ließ Schiri Makkelie weiterspielen.

Im Gegenzug startete Rotterdam einen Konter und erhöhte durch Nicolai Jorgensen auf 2:0. Es roch aber stark nach Abseits – daher forderte der Referee den Videobeweis. Nach Betrachtung der Bilder gab Makkelie den Treffer nicht, entschied auf Strafstoß für Arnheim und verwarnte El Ahmadi mit einer Gelben Karte.

Den fälligen Strafstoß verwandelte Alexander Büttner zum 1:1, was auch gleichzeitig der Endstand war. Und so musste das Elfmeterschießen, wie auch schon beim deutschen Supercup, für die Entscheidung sorgen. Am Ende gewann Feyenoord mit 4:2. (mbr)