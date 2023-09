Neijiang -Ein Vater, der sich täglich mit seiner zweieinhalb-jährigen Tochter in ein Grab legt, dort mit ihr spielt, Zeit verbringt und dies auch noch als Videoclip ins Internet stellt – das klingt morbide und mehr nach einem schlechten Scherz. Ist es aber nicht. Denn das Mädchen leidet unter der tödlichen Krankheit Thalassämie und wird bald sterben und in ebendiesem Grab beigesetzt werden, sollte es nicht die lebensnotwenige Stammzellentransplantation erhalten.

Auf Spenden angewiesen

Die Familie aus der chinesischen Provinz Sichuan hat nun schon alle Ersparnisse für die Behandlung ihrer Tochter ausgegeben. Doch angesichts des nahenden Todes der kleinen Zhang Xinlei ist die Verzweiflung des Vaters enorm: „Als einzige Idee blieb mir noch, sie an diesem Ort spielen zu lassen“, sagt er. Sie solle mit ihrem eigenen Grab vertraut gemacht werden und die Angst vor dem Tod verlieren. Die Szenen des Videos, in denen Vater und Tochter gemeinsam in dem ausgehobenen Loch in der Erde liegen, sollen aufrütteln und sind gleichzeitig mit einer Spendenaktion der verzweifelten Eltern verbunden. 14.000 Euro kamen dabei bereits zusammen.

Die Hoffnung liegt nun auch auf dem ungeborenen Geschwisterkind der kranken Zhang Xinlei: Das Blut aus der Nabelschnur könnte die lebensrettenden Stammzellen liefern. Bis dahin sind sie auf Spenden angewiesen – und auf das tragisch aufrüttelnde Video mit Vater und Tochter im Grab.