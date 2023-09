Die Stimmen zur ersten Runde des DFB-Pokals:

Dynamo Dresden - RB Leipzig

Uwe Neuhaus (Trainer Dynamo Dresden): „Das war Dynamo, wie es schöner nicht sein kann. Die Mannschaft wurde nach vorne gepeitscht. In der Verlängerung konnte jeder sehen, dass alle an die Grenzen gegangen sind. Ich glaube, dass der Sieg aufgrund der zweiten Halbzeit nicht unverdient ist.“

Ralph Hasenhüttl (Trainer RB Leipzig): „Wir haben sehr gut ins Spiel gefunden und die erste Halbzeit war wie gewünscht. Wir waren sehr dominant und haben im richtigen Moment die Tore gemacht. Nach dem 1:2 hat die Menge getobt. Mir ist nicht klar, warum wir uns so haben vom Spiel abbringen lassen. Es gab keinen Grund, dann so außer Tritt zu kommen. Wir sind noch nicht so weit, dass wir das so einfach wegstecken. Der Gegner ist dann immer stärker geworden. Wir hatten dann besseren Zugriff und bekommen trotzdem das 2:2. Im Elfmeterschießen hat dann die glücklichere Mannschaft gewonnen.“

SV Babelsberg - SC Freiburg

Christian Streich (Trainer SC Freiburg): „Es war die erwartet schwere Aufgabe gegen einen Regionalligisten, der mitgespielt und es gut gemacht hat. Bis zum 3:0 war es für uns ein hartes Stück Arbeit. Wir haben uns aber verdient durchgesetzt.“

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

BFC Preussen - 1. FC Köln

Andreas Mittelstädt (Trainer BFC Preussen): „Wir haben es die erste halbe Stunde ganz gut gemacht. Aber über 90 Minuten kann man einen solchen Gegner nicht in Schach halten. Es war dennoch für uns ein tolles Erlebnis.“

Peter Stöger (Trainer 1. FC Köln): „Wir sind froh, dass wir eine Runde weiter sind. Das ist das Einzige, das heute zählt. Wir haben es uns selbst schwer gemacht. Aber der Gegner hat es auch gut gemacht.“

SV Drochtersen/Assel - Borussia Mönchengladbach

Enrico Maaßen (Trainer SV Drochtersen-Assel): „Das war eine coole Leistung, ich bin stolz auf mein Team. Wir konnten das umsetzen, was wir uns vorgenommen hatten. Mit diesem 0:1 kann man sehr, sehr zufrieden sein.“

Andre Schubert (Trainer Borussia Mönchengladbach): „Wir mussten stets wachsam sein und es war viel Geduld gefordert. Das Spiel war so schwer wie erwartet, umso wichtiger war es, den Gegner von Beginn an ernstzunehmen.“

FC Villingen - Schalke 04

Jago Maric (Trainer FC Villingen): „Ich bin sehr zufrieden. Wir haben ein sehr gutes Spiel abgeliefert. Ich bin stolz auf die Mannschaft.“

Markus Weinzierl (Trainer Schalke 04): „Wir haben unsere Pflichtaufgabe erfüllt. Nach dem zweiten Tor haben wir ein bisschen den Gang rausgenommen. Im Großen und Ganzen bin ich zufrieden.“ (sid)