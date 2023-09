Zeven -Wegen möglicher Verpackungsreste aus Plastik sind einige Sorten Scheibenkäse der Marke Milram und anderer Handelsmarken zurückgerufen worden.

Hier finden Sie die komplette Übersicht der betroffenen Produkte.

Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass kleine Fremdkörper aus Kunststoff von der Verpackungsfolie in einzelnen Packungen zu finden sind, teilte das Molkereiunternehmen DMK Group mit Sitz in Zeven am Freitag mit.

Eine Gesundheitsgefährdung könne nicht ausgeschlossen werden

Der Hersteller weist darauf hin, dass nur Ware mit dem Genusstauglichkeitskennzeichen DE-NI 086 EG und nachfolgende MHD’s betroffen sei. Kunden, die das entsprechende Produkt gekauft haben, können dieses gegen Erstattung des Kaufpreises, auch ohne Vorlage des Kassenbons, zurückgeben.

Der Scheibenkäse wird unter anderem bei Netto, Penny, Aldi Süd, Rewe real, Metro C+C, Klaas + Kock, Globus sowie Kaufland verkauft. Hier finden Sie eine Übersicht der betroffenen Produkte. (dpa)

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Das könnte Sie auch interessieren: