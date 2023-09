Viersen -Erneut ist ein Teenager in Deutschland Opfer einer tödlichen Attacke geworden. Bei einem Messerangriff ist eine 15-Jährige in einem Park im niederrheinischen Viersen ums Leben gekommen. Ein möglicher Tatverdächtige, ein 25-jähriger Türke, hat sich am frühen Abend auf einer Polizeiwache gestellt, soll aber nach Informationen des „Express“ bereits wieder freigelassen geworden sein, weil er nicht der Täter sei.



„Wir ermitteln in alle Richtungen und auf Hochtouren“, sagte eine Sprecherin der Polizei in Mönchengladbach am späten Abend. Ob der Verdächtige wieder auf freien Fuß sei, wollte die Beamtin weder bestätigen noch dementieren.



Freund des Opfers angeblich auf der Flucht

Wie der „Express“ weiter berichtet, hat die Polizei offenbar eine neue heiße Spur. Der Freund des Todesopfers soll angeblich seit der Tat verschwunden sein. Nicht nur in Deutschland soll bereits nach ihm gesucht werden, auch im benachbarten Ausland wird nach ihm gefahndet.

Verschiedene Spuren hat die Polizei in einem Park in Viersen gesichert. dpa

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Mutter erleidet Zusammenbruch am Tatort

Die Eltern des Opfers haben am Montagabend Gedenkkerzen an dem Ort in einem Park niedergelegt, an dem ihre Tochter wenige Stunden zuvor erstochen wurde. Die Mutter brach unter Tränen auf der Wiese zusammen. Auch der Vater war zum Tatort im „Casinogarten“ in der Innenstadt gekommen.

Todesopfer mit rumänischen Wurzeln

Bei dem Todesopfer handelt es sich laut Polizei um ein 15-jährige Jugendliche aus Viersen mit rumänischer Herkunft. Sie wurde nach der Tat in ein Krankenhaus gebracht, wo sie wenig später starb.

Nach Gewaltdelikt im #Casinogarten in #Viersen fahndet die #Polizei nach dem Täter: 1,70 Meter groß, schwarze Kleidung, dunkle Schuhe, nordafrikanisches Aussehen, schwarze glänzende Haare. Hinweise an die #110 pic.twitter.com/oXon1bgnmi — Polizei NRW VIE (@polizei_nrw_vie) June 11, 2018

Am Montag gab die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach, Polizei Mönchengladbach und Polizei Viersen eine gemeinsame Presseerklärung heraus. Die Behörden in Viersen rufen Zeugen auf, sich bei der Mordkommission zu melden. Nach einem Bericht der „Bild“-Zeitung entdeckten Obdachlose das Mädchen, die Schreie gehört hatten. Einer von ihnen alarmierte demnach die Rettungskräfte. Das Mädchen sei blutüberströmt und von Messerstichen übersät gewesen, sagte ein Augenzeuge der Zeitung.

Mutmaßlicher Verdächtiger ist polizeibekannt

Der aus der Türkei stammende 25-Jährige, der inzwischen wieder freigelassen wurde, habe sich zuvor bei der Fahndung nach dem mutmaßlichen Täter einer Polizeikontrolle entzogen, teilten die Ermittler am Montagnachmittag mit. Polizeilich sei der Türke bereits mehrfach aufgefallen.

NRW-Innenminister Herbert Reul dpa

NRW-Innenminister zeigt sich bestürzt

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) zeigte sich bestürzt: „Es ist erschreckend, was heute Mittag in Viersen passiert ist“, teilte er am Abend mit. „Dass eine junge Frau in einem öffentlichen Park tödlich verletzt wurde, macht mich tief betroffen.“



Im Casino-Park mitten in Viersen wurde am Montagmittag eine junge Frau erstochen. Classen

Erst am Wochenende war wenige Tage nach seiner Flucht aus Deutschland der Tatverdächtige im Fall der getöteten 14-jährigen Susanna, Ali B., im Irak festgenommen worden. Der irakische Flüchtling steht im Verdacht, das Mädchen aus Mainz vergewaltigt und umgebracht zu haben. (dpa/red)



Das könnte Sie auch interessieren: