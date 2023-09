Wenn Eltern ihren Kindern Streiche spielen, kann das witzig sein. Aber auch nach hinten losgehen. Ein Video, das auf Facebook schon rund 600.000 Mal aufgerufen und mehr als 4000 Mal geteilt wurde, ist ein Beispiel dafür: Ein Junge geht mit einer Spielzeugsäge auf seinen Vater los. Sägt an dessen Unterarm – und die Hand des Vaters fällt ab.

Der Junge ist außer sich und vollkommen fassungslos

Er blutet und wälzt sich auf dem Boden vor Schmerzen. Der Junge ist außer sich und vollkommen fassungslos. Das Spiel hatten sie doch schon hunderte Male gespielt. Mit der Spielzeugsäge kann er seinen Vater doch gar nicht verletzen, oder doch? Er beginnt zu schreien, ist kurz davor zu weinen.

Und dann lacht der Vater auf einmal. „It’s fake“ und streckt dem Jungen seine Hand entgegen. Der Sohn schaut ungläubig. Der Vater zeigt ihm die Plastikhand, die er fallen ließ. Die filmende Mutter im Hintergrund erklärt „it’s tricking“. Langsam beginnt der Junge wieder zu lächeln. Mitleidig hört man die Mutter aus dem Off: „Umarm‘ ihn doch mal.“

„Ich würde mein Kind nie so erschrecken.“

Spaß hat dieser Trick wohl nur den Eltern gemacht, für den Jungen, so scheint es, war es ein riesengroßer Schreck. Das Viral-Video des Anbieters Chive TV wird in den mehr als 1700 Kommentaren jedenfalls kontrovers diskutiert. Eine Facebook-Nutzerin schreibt: „Schaut euch das Gesicht des Kindes an, sein Körper schüttelt sich, er ist traumatisiert.“ Eine andere Userin stimmt ihr zu: „Ich würde mein Kind nie so erschrecken. Streich hin oder her… ganz schön vermasselt.“

Andere User finden diese Kommentare übertrieben. Ein Nutzer schreibt: „Ich habe über manche Kommentare mehr gelacht als über den Streich. Dieser kleine Junge wird seinem Vater wahrscheinlich bald selbst einige lustige Streiche spielen.“ (dmn)

