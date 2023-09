Nachdem die ersten Reaktionen in den sozialen Netzwerken nach dem Anschlag auf dem Breitscheidplatz viel Trauer, Mitgefühl und Anteilnahme seitens der Berliner auslösten, macht sich auf Facebook und Tweitter nun zunehmend auch Trotz breit. Nutzer Philipp M. landete mit seinem Post einen Viralhit. Er schrieb:

Liveticker

In unserem Ticker finden Sie die aktuellsten Informationen auf einen Blick.

Auf unserer Themenseite finden Sie alle weiteren Artikel zum Anschlag am Breitscheidplatz.

"Passt mal auf, ihr Radikal-Spinner: Das hier ist Berlin. WIR sind Berlin. Wir fahren S-Bahn in der Rush Hour. Wir raunzen, wenn man freundlich zu uns ist. Unsere Taxifahrer sind gefährlicher als jeder Konvertit. Wir meckern an der Supermarktkasse. Wir glauben, dass Union aufsteigt und Hertha in die Champions League kommt.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Wir essen Döner und rohen Fisch - zu einem Preis, der garantiert, dass da weder Fisch noch Fleisch drin ist. Bei uns ist Schultheiss ein Bier. Und Sternburg! Und wir lieben unsere Kinder abgöttisch, selbst wenn sie Laktose-intolerant sind. Was immer das ist. Wir haben neun Monate Winter und gehen nach der Party direkt arbeiten. Manche von uns sind Türken. Oder Russen. Oder Amerikaner. Pakistani, ja!!! Oder sogar Baden-Württemberger. Angst vor Euch?! Dream on, Pussies! Ihr könnt uns mal!"

Über 8000 Mal teilten User den Eintrag bereits, mehr als 25.000 Menschen drückten auf "Gefällt mir". (BLZ)