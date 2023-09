Insgesamt 18 verschiedene Destinationen auf fünf Kontinenten werden beim Projekt „View from Above“ in kurzen Filmen gezeigt. Auch kurze Clips von beliebten Fernreisezielen wie Japan, Sydney, Vietnam, Sri Lanka, Neuseeland oder den Malediven können Reisende abrufen.

Auf einem virtuellen Globus auf der „View from Above“-Webseite kann die jeweilige Destination ausgewählt werden. Die Drohnenaufnahmen ermöglichen bisher nicht dagewesene Bilder und Blickwinkel, die mit erheblicher Präzision und Sorgfalt dargestellt werden konnten.

Selbst durch mit Helikopter oder fixem Fluggerät schwer zugängliche Gebiete wie Reisfelder in Vietnam oder Felsspalten in Norwegen konnten Drohnen problemlos fliegen und spektakuläre Landschaftsaufnahmen machen. Filmisch festgehalten werden konnten so auch Höhlen oder Blätter des Dschungels. Im Japan-Video fliegen Drohnen beispielsweise durch Zweige der Kirschblütenbäume oder ganz knapp über steile Wasserfälle.

Wagemutig: Klippenspringer in Sri Lanka View from Above (Emirates/ Boeing)

Die Filme wurden unter der Regie von MOFILM produziert. Über 13 ausgebildete Drohnenpiloten aus allen Teilen der Welt haben bei dem Filmprojekt mitgearbeitet.

Justin Thomas Ostensen von Shotwell media, der die Drohnen im Seattle-Film gesteuert hat, kommentiert das Vorhaben für die Piloten: „Drohnen sind sehr sicher und agieren auf einem hohen Niveau von Verlässlichkeit und Stabilität. Es ist natürlich auch Erfahrung nötig, um die Drohnen exakt fliegen zu können. Nur so kann mit solchen Luftaufnahmen Kinomaterial entstehen.“

Doch warum der ganze Aufwand? „Wir wollen mit diesen Filmen das Publikum weltweit inspirieren, neue Orte auf der ganzen Welt zu entdecken“, sagt Boutros Boutros von Emirates. Das ist den Machern auf jeden Fall gelungen.

Über diese Direktlinks können Sie Filme über Urlaubsziele auswählen, die bei Reisenden aus Deutschland beliebt sind:

