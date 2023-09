Berlin -Eigentlich schien am Donnerstag voriger Woche alles gesagt zu sein. Da hielt der grüne Abgeordnete Volker Beck seine Abschiedsrede im Bundestag. Thema war die Rehabilitierung strafrechtlich verfolgter Homosexueller. Allerdings schränkte der 56-Jährige bereits ein, dass er vielleicht ja ein weiteres Mal komme – nämlich dann, wenn doch noch über die Ehe für alle abgestimmt werde. Genau das könnte nach der jüngsten Freigabe des Fraktionszwangs durch Kanzlerin Angela Merkel geschehen. Beck hätte entscheidenden Anteil daran – sowohl lang- als auch kurzfristig.

Beck kämpft seit 1989

Langfristig – das bedeutet in diesem Fall bald 30 Jahre lang. Der Kampf begann 1989. Der gebürtige Stuttgarter war damals Schwulenreferent der grünen Bundestagsfraktion. Und er war nach seinem eigenen Einzug in den Bundestag 1994 derjenige, der am offensten und offensivsten mit seinem Schwul-Sein umging und daraus ein politisches Programm ableitete. Dies währte sechs Legislaturperioden.

Heute ist Woche d. #EheFürAlle, hoffentlich gibts d. Woche einen Abschluss, nachdem #GroKo Thema Jahre verschleppt hat! Danke @Volker_Beck pic.twitter.com/2Xful8TmXb — Özcan Mutlu (@OezcanMutlu) June 27, 2017

Aber auch kurzfristig war es Beck, der der Debatte jene Dynamik verlieh, die nun in einen überraschenden Erfolg münden könnte. Denn er hat bei der grünen Bundesdelegiertenkonferenz Mitte Juni dafür gesorgt, dass seine Partei die „Ehe für alle“ als Bedingung für eine Regierungsbeteiligung ins Wahlprogramm schrieb. Dem schloss sich am Wochenende die SPD an – wodurch Merkel unter Druck geriet und mit dem Wort von der „Gewissensentscheidung“ versuchte, den Konflikt zu entschärfen. Mit der bekannten Konsequenz, dass SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz den Druck abermals erhöhte und die Union nun in der Bredouille steckt.



Ein Kampf für gleiche Rechte

„Wenn eine Mehrheit im Rechtsausschuss für die Befassung stimmt, dann könnte die Schlussabstimmung am Freitag im Plenum folgen“, sagte Beck. „Darüber würde ich mich sehr freuen. Denn wir haben 29 Jahre für die Ehe für alle gekämpft. Jetzt wird es Zeit, dass sie endlich Wirklichkeit wird. Homosexuelle sind Menschen mit gleicher Würde und gleichen Rechten.“

🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈dpa meldet: "Merkel gibt Abstimmung über Ehe für alle in Unionsfraktion frei."🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈 — Volker Beck 🐋 🇺🇦🇮🇱 (@Volker_Beck) June 27, 2017

Zwar gehe es dabei nicht um ihn, so der Wahl-Kölner. Gleichwohl hoffe er, „dass mich meine Fraktion dann nochmal reden lässt“. „Die Chancen“, fügte Beck hinzu, „stehen gut. Ich hoffe, dass die SPD jetzt steht und in den Abstimmungen alle Befürworter von Union, SPD, Grünen und Linken an Bord sind. Das wäre eine historische Entscheidung.“

Ein Abstimmungserfolg am Freitag mit einer Rede des Parlamentariers am für ihn letztmöglichen Sitzungstag überhaupt wäre jedenfalls ein sagenhaftes Finale. Ja, es wäre fast ein wenig kitschig.



