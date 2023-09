Berlin -Wenn in Deutschland Lebensmittel teurer werden, ist dies für die meisten Verbraucher ein Ärgernis und keine Katastrophe, Durchschnittlich zehn Prozent ihres Einkommens geben die Bürger hierzulande für Essen aus. In armen Ländern sind es bis zu 80 Prozent. Steigt der Preis für Weizen, Mais oder Hirse, treibt dies noch mehr Menschen in Unterernährung und Hunger.

In einer Volksabstimmung am Sonntag sollen die Schweizer entscheiden, ob sie Spekulationen mit Nahrungsmitteln den Riegel vorschieben können.

Umfragen zeigen, dass die Unterstützung für das Volksbegehren schwindet.

In der Schweiz ist der internationale Handel mit Lebensmittel besonders stark vertreten.

Seit der Liberalisierung der Finanzmärkte vor einem Jahrzehnt aber schwanken die Lebensmittelpreise stärker als früher. „Keine Spekulation mit Nahrungsmitteln“, fordert nun eine Initiative in der Schweiz. Am Sonntag entscheiden die Eidgenossen in einer Volksabstimmung über die Forderung, einer erstaunlich großen Branche das Aus zu bereiten. Das kleine Land hat sich als führender europäischer Standort für den globalen Rohstoffhandel etabliert.

Rund um den Genfer See handeln internationale Konzerne mit fast allem, was essbar ist. Bei Kaffee, Kakao und Zucker kommt die Schweiz nach Schätzungen des nationalen Branchenverbandes STSA im weltweiten Handel auf Marktanteile von über 50 Prozent, bei Getreide und Rohöl immerhin noch auf rund 35 Prozent. Kein Wunder, dass der Wirtschaftszweig mit einem Anteil von fast vier Prozent am Bruttoinlandsprodukt die Bedeutung der Tourismuswirtschaft übertrifft.

Und so nahm die Schweizer Wirtschaft mit Erleichterung Umfragen auf, nach denen die Unterstützung für das Volksbegehren schwindet. Doch unabhängig vom Ausgang hat die Initiative gegen Spekulation mit Nahrungsmitteln die grundsätzliche Debatte angefacht. Zu den Trägern gehören die eidgenössischen Jungsozialisten, die von einem breiten Bündnis aus Nichtregierungsorganisationen, Hilfswerken und den Kirchen nahe stehenden Organisationen unterstützt werden. Sie werfen die alten Fragen neu auf: Dürfen Finanzspekulanten genau wie mit Aktien auch mit Nahrungsmitteln handeln?

Die Kritiker verweisen auf die beiden Ernährungs-Krisen 2008 und 2011, durch die sich der Hunger weltweit wieder ausbreitete. Zwischen 2005 und 2008 verteuerten sich laut Weltbank Nahrungsmittel um 83 Prozent, Weizen sogar um 181 Prozent. Die Zahl der Hungernden schnellte zwischen 2007 und 2008 um 119 Millionen auf eine Milliarde hoch. Preisschwankungen in der Landwirtschaft seien in einem gewissen Umfang „marktüblich“, hält die Nichtregierungsorganisation Oxfam in einer Studie fest.

Bringt ein Spekulationsverbot etwas?

Doch zwei politische Entscheidungen hätten die Weltagrarmärkte zu Beginn des Jahrtausends umgekrempelt. Erstens fördere die hochsubventionierte Herstellung von Treibstoff aus Pflanzen die Konkurrenz zu Lebensmitteln. Zweitens habe die Deregulierung der Finanzmärkte enorme Kapitalströme in die Agrarmärkte gelenkt.

So sei das Anlagevolumen in rohstoffbezogenen Finanzprodukten zwischen 2003 und 2011 um über das Achtfache auf gut 400 Milliarden Dollar geklettert. Noch 1998 stellten Produzenten und echte Agrarhändler nach Schätzungen von Oxfam zwei Drittel der Händler am Weizenterminmarkt in Chicago. Gut ein Jahrzehnt später seien dort Finanzinvestoren klar in der Mehrheit. Die Spekulanten bestimmen demnach die Geschäfte und die Bedingungen im Handel mit Lebensmitteln.

Die Finanzmärkte könnten weder für den Preisanstieg noch für die Schwankungen verantwortlich gemacht hat werden, erklärt dagegen der Handelsverband STSA in einer eigenen Analyse. Und seine Experten nennen viele Entwicklungen, durch die Getreide oder Gemüse teurer geworden seien. Die Weltbevölkerung nehme zu,der Klimawandel schreite voran, in den Schwellenländern lege die Nachfrage nach höherwertigen Lebensmitteln zu. Wer die Finanzinvestoren beschränke, fördere eher den Preisanstieg und die Volatilität.

Ein Spekulationsverbot brächte im Kampf gegen den Hunger nichts, meint auch der Schweizer Wirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann (FDP). Der Schaden für die Wirtschaft aber wäre enorm.

Keine Zockerei mit Lebensmitteln

Ein Kernproblem in der Auseinandersetzung dürfte in der Schwierigkeit liegen, zwischen guter und schädlicher Spekulation einigermaßen exakt zu unterscheiden. Viele Finanzgeschäfte haben ihren Ursprung in der Landwirtschaft und machen dort auch Sinn. Wenn ein Bauer im Frühling aussät, weiß er nicht, welche Preise er im Herbst für seine Ernte erzielt. Absichern kann er sich, indem er sich gegen eine Gebühr einen festen Preis garantieren lässt.

Auf diesem Prinzip beruhen die so genannten Termingeschäfte, die Mitte des 19. Jahrhunderts von der US-Metropole Chicago aus verbreiteten. Das Risiko nehmen so die Anleger den Landwirten ab. Steigt der Preis für Kartoffeln oder Weizen, machen die Investoren einen Gewinn. Im umgekehrten Fall tragen sie die Verluste.

Der Bauer aber kann planen. Solche Verträge wollen die Initiatoren der Schweizer Volksabstimmung nicht verbieten. Ihnen geht es um die abgeleiteten Geschäfte, die sich immer weiter vom eigentlichen Sinn und Zweck entfernen, weil Spekulanten mit Spekulanten zocken. Sie interessieren sich nicht für Böden und die Qualität von Saatgut. Sie könnten auch mit Gummistöpseln, Autoreifen oder Kreditverträgen handeln. Bei Lebensmitteln müsse die Zockerei aufhören, meinen die Kritiker. „Mit Essen spielt man nicht“, lautet die Oxfam-Parole.