Frohnau -Die Berliner Volksbank in Frohnau wurde am Dienstagvomittag von bis zu fünf schwer bewaffneten Männern überfallen. Bei ihrer Tat am Ludolfinger Platz sollen sie Maschinenpistolen dabei gehabt haben, was die Polizei bisher nicht bestätigte.

Die Täter sollen in englischer Sprache kommuniziert und einen osteuropäischen Akztent haben. Angestellte der Banmk sollen in den hinteren Räumen gefesselt worden sein. Ob die Mitarbeiter verletzt sind, ist noch unklar.

Die Männer sind flüchtig. Währenddessen wurde die Straße vor der Bank für die Spurensicherung durch die Polizei abgeriegelt. Wie viel Beute die Räuber machten, ist unklar. LEX