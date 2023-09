Es fing an mit einer kleinen, aber wesentlichen Veränderung an der Brust. In der Sauna entdeckte Eckhard Retlow, dass eine seiner Brustwarzen plötzlich eingezogen war. Doch erst als er Wochen später bei sich einen walnussgroßen Knoten im Gewebeertastete, suchte er einen Arzt auf - die überraschende Diagnose:Brustkrebs. "Hätte ich damals schon gewusst, dass auch Männer dieseKrankheit bekommen können, hätte ich die Zeichen schon viel frühererkannt", sagt der 64-Jährige. "Ich hätte den Tumor auch findenkönnen, als er noch so groß wie eine Haselnuss war. Dadurch hätte dieBildung von Metastasen wahrscheinlich vermieden werden können."



Dem Firmenchef wurden operativ Brustwarze und Brustdrüsengewebeentfernt, es folgten Bestrahlungs-, Chemo- und Hormontherapien. Dochder Krebs kam immer wieder zurück. "Metastasen hatten sich anmehreren Stellen im Körper gebildet, und die Lymphknoten warenbefallen", sagt Retlow, der sich inzwischen aufgrund der Krankheitaus dem Berufsleben zurückgezogen hat.



Bereits mehrfach prophezeiten ihm Ärzte, er hätte nur noch wenigeWochen zu leben. Die Voraussagen erwiesen sich immer als falsch. Dochvon Normalität ist in seinem Leben keine Rede mehr. StarkeKopfschmerzen, Inkontinenz, Gefühllosigkeit und Schwäche bestimmenheute seinen Alltag. Retlow hat sich zum Ziel gesetzt, andere Männerauf die unterschätzte Gefahr hinzuweisen. Denn heute weiß er: "Wennder Krebs rechtzeitig erkannt worden wäre, müsste ich jetzt wohlnicht mit all den Folgeerscheinungen leben. Das Wissen, das ich heutehabe, hätte mir vor acht Jahren, als der Krebs erstmals bei mirauftrat, das Leben gerettet."



Die Unwissenheit bei Männern bestätigen auch die Experten. "Männerhaben das Problem, dass ein Mammakarzinom eher spät entdeckt wird,denn es rechnet kaum jemand damit - obwohl die Brust des Mannes sehrgut abtastbar ist", sagt Professorin Rita Schmutzler, Leiterin desZentrums für Familiären Brust- und Eierstockkrebs derUniversitätsfrauenklinik Köln. Sie rät bei ersten Anzeichen wieSchwellungen, Verdichtungen, Rötungen oder der Bildung von Sekret ausder Brustwarze sofort zur Vorsicht. Besonders, wenn die Veränderungennur einseitig auftreten, kann dies ein Hinweis auf ein bösartigesGeschehen sein. "Gutartige Brustveränderungen, bedingt durchHormonelle- oder Stoffwechsel-Störungen treten in der Regelgleichzeitig auf beiden Seiten auf.



Im Vergleich zu den registrierten Fällen bei Frauen ist dieKrankheit bei Männern immer noch eine Rarität. "Unter den letzten3000 Brustkrebs-Patienten, die wir in unserer Klinik behandelt haben,waren 12 Männer", sagt Professor Walter Jonat, Direktor derUniversitäts-Frauenklinik in Kiel. Doch dass der Brustkrebs beiMännern zunimmt, belegt die Zahl der Todesfälle: Während 1991 inDeutschland laut Statistischem Bundesamt noch 120 Männer demMammakarzinom zum Opfer fielen, stiegt die Zahl innerhalb von zehnJahren nahezu kontinuierlich auf 230 Tote im Jahr 2002. Im Vergleichdazu waren die Todesfälle durch Brustkrebs bei Frauen im gleichenZeitraum leicht rückläufig.



Eine ähnliche Zunahme bei Männern wird den Experten zufolge aberin den meisten Industrie-Ländern registriert. "Zu den Ursachen gehörtvermutlich der veränderte Lebensstil. Mehr Alkohol sowie Essen, daszunehmend das weibliche Hormon Östrogen enthält, begünstigen denKrebs", erläutert Jonat. Ansonsten gibt es aber keine gesichertenwissenschaftlichen Ansätze für die Zunahme.



Wird Brustkrebs entdeckt, erfolgt die Behandlung bei Männerngenauso wie bei Frauen. "Allerdings belastet die Therapie Männermeistens besonders, denn bei ihnen kann man die Brust kaum schonen,und die Brustwarze wird meist komplett entfernt", sagt RitaSchmutzler. Eine regelmäßige Kontrolluntersuchung wie bei Frauenhalten die Ärzte bei Männern jedoch nicht für sinnvoll, dafür sinddie Fälle zu selten. "Jede Veränderung der Brustwarze, der Brust oderihrer Haut sollte aber selbstverständlich vom Arzt geklärt werden",rät Jonat.



Außerdem empfehlen die Wissenschaftler jedem, den eigenenStammbaum genau zu betrachten. "Es macht Sinn zu gucken, ob es in derFamilie Fälle von Brustkrebs gegeben hat. Eines der zwei bekanntenRisikogene für Brustkrebs führt nämlich auch bei Männern in etwa fünfProzent der Fälle zu Brustkrebs. Der Hausarzt hilft dann dabei, dasindividuelle Risiko zu ermitteln und die betroffenen Männer beiBedarf an ein spezialisiertes Zentrum für erblichen Brustkrebs zuüberweisen", sagt Rita Schmutzler.



Bei Eckhard Retlow hat es diese Risiko-Faktoren in der Familienicht gegeben. Er empfiehlt deshalb mehr Sensibilität im Umgang mitdem Körper. "Männer sollten ihren Brustbereich regelmäßig beobachtenoder von ihren Frauen liebevoll abtasten lassen. Und wenn sie dortetwas spüren, dürfen sich auch Männer nicht scheuen, in dieFrauenklinik zu gehen. Denn dort ist das Fachwissen am größten."