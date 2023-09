Brustkrebs ist die häufigste Krebsart bei Frauen in Deutschland. Rund 70.000 Neuerkrankungen gibt es pro Jahr. Jede achte Frau in Deutschland erkrankt laut dem Robert Koch-Institut (RKI) an Brustkrebs. Doch können eigentlich auch Männer an Brustkrebs erkranken?

Der Krebsinformationsdienst dazu: ja, wenn auch sehr selten. So wurden im Jahr 2012 in den deutschen Krebsregistern 620 neu erkrankte Patienten erfasst. 150 Männer verstarben an Brustkrebs.

Weil Brustkrebs aber als typische Frauenerkrankung gelte, werde diese Tumorform bei Männern oft relativ spät entdeckt, heißt es weiter. Die Behandlung für erkrankte Männer orientiere sich weitgehend an den Leitlinien, die heute für das Mammakarzinom der Frau gelten.

Genetisch bedingtes Risiko

Risikofaktoren für Männer im Nachhinein zu bestimmen, sei insofern schwierig, da sich bei den meisten männlichen Brustkrebspatienten kein auffälliger Risikofaktoren feststellen lasse, so der Krebsinformationsdienst. Genetisch bedinget Risiken, wie sogenannte Brustkrebsgene, also Genveränderungen, steigern bei Männer als auch bei Frauen das Risiko erheblich und sind bei einigen Betroffenen zu finden.

Männer mit Klinefelter-Syndrom, die ein oder mehrere zusätzliche weibliche X-Chromosomen aufweisen, haben ein fast so hohes Brustkrebsrisiko wie Frauen.

Wie Männer den Krebs bemerken

Brustkrebs bei Männern macht sich ebenso bemerkbar wie bei Frauen: Meist tastet man selbst einen Knoten oder eine andere Veränderung im Brustgewebe. Alle festgestellten Veränderungen sollten beim Arzt abgeklärt werden. Zwar können Ultraschalluntersuchungen erste Informationen bieten, doch eine Mammografie ist auch für an Brustkrebs erkrankte Männer die wichtigste Untersuchung.



Wichtig: die Krebsdiagnose wird erst erst nach der Biopsie, also einer aus der Brust entnommenen Gewebeprobe, gestellt. Der Grund: Das männliche Brustgewebe ist viel dichter als bei der Frau, daher können Ultraschall und Mammografie nur Anhaltspunkte, keine Diagnose bieten.

Weitere Informationen zur Behandlung, Rehabilitation und Nachsorge sowie Anlaufstellen für Betroffene hat der Krebsinformationsdienst auf seinen Seiten gesammelt. (dmn)

