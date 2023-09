Berlin -Die Regierungen der USA, Frankreichs und Großbritanniens haben es sich zum Ziel gesetzt, ihre nationale Industrie zu stärken. Insbesondere Donald Trump erntet zwar Spott für seine Rauchende-Schornsteine-Rhetorik. Dennoch hat die Industrie deutliche Vorteile: Sie produziert handelbare Güter, sorgt also für Exporte. Sie bietet besser bezahlte Jobs als die Dienstleister. In der Industrie findet das Gros der Forschung statt und die Produktivität steigt in diesem Sektor schneller. Globale Schlüsselindustrie ist der Automobilbau. Hier gibt es nur noch wenige starke Nationen – und die Deutschen setzen die Maßstäbe.

Bislang ist die Dieselkrise in den Bilanzen von Volkswagen, Daimler und BMW nicht zu finden. Das zeigt eine Analyse der Unternehmensberatung Ernst & Young (E&Y). Im ersten Halbjahr 2017 konnten die drei deutschen Autobauer zusammen ihren Umsatz um acht Prozent auf 245 Milliarden Euro steigern. Die japanischen Konzerne kamen auf einen Gesamtumsatz von 268 Milliarden, die US-amerikanischen auf 197 Milliarden Euro. Bei beiden betrug das Plus jedoch nur sechs Prozent.

Deutsche Autobauer werden immer profitabler

Spitzenreiter sind die deutschen Hersteller beim Gewinn. Zwischen Januar und Juni 2017 verdienten sie 22,2 Milliarden Euro, das waren satte 40 Prozent mehr als im ersten Halbjahr 2016. Zum Vergleich: Der Gewinn der Japaner belief sich auf insgesamt nur 17,3 Milliarden, die US-Konzerne fuhren 11,6 Milliarden Euro ein und die Franzosen knapp vier Milliarden.

Die drei deutschen Autobauer werden zudem immer profitabler. So verkaufte Toyota im ersten Halbjahr mit 5,1 Millionen Fahrzeugen zwar rund 400.000 mehr als Volkswagen. Beim Gewinn lag Volkswagen aber mit knapp neun Milliarden Euro deutlich vor Toyota (8,3 Milliarden).

Ein anderes Beispiel ist General Motors: Mit fast 4,7 Millionen verkauften Autos belegte der US-Hersteller im ersten Halbjahr Platz Drei der globalen Absatz-Liste. Sein Gewinn belief sich auf rund 5,7 Milliarden Euro. Dagegen machte BMW mit nur 1,2 Millionen verkauften Autos ein Plus von 5,6 Milliarden Euro und damit fast so viel wie der US-Riese. Daimler setzte zwar kaum mehr ab als BMW, verdiente aber mit seinen 1,4 Millionen Autos über zwei Milliarden Euro mehr als General Motors.

Deutschen Autobauern kommt billige Produktion im Ausland zu Gute

Wie profitabel die Deutschen sind, zeigt auch das Verhältnis von Umsatz zu Gewinn: Pro eingenommenem Euro blieben bei ihnen neun Cent als Gewinn hängen. Bei den Japanern waren es nur 6,5 Cent, bei den Amerikanern kaum sechs Cent. Den Deutschen zu Gute kommt die Produktion im billigeren Ausland, vor allem in Tschechien, Spanien und Ungarn. Im vergangenen Jahr produzierten sie laut Commerzbank zehn Millionen Fahrzeuge im Ausland, dagegen nur 5,7 Millionen im Inland. Davon wurden „sagenhafte 4,4 Millionen Fahrzeuge exportiert“.

Der Erfolg der deutschen Autobauer hängt also am Export – vor allem nach China. Zuletzt setzte Volkswagen 37 Prozent seiner Produktion in der Volksrepublik ab, bei Daimler und BMW waren es 22 bis 24 Prozent. Insgesamt beträgt der Anteil der Volksrepublik am Absatz der drei Konzerne laut E&Y nun ein Drittel. Vor sieben Jahren war es noch nicht einmal ein Viertel. Diese Abhängigkeit birgt Risiken: Vor allem die in China immer noch drohende Quote für Elektroautos „könnte sich als erhebliche Herausforderung erweisen“, so die Unternehmensberater.