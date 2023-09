Berlin -Der Volkswagen-Konzern steht vor einem Neustart. Vorstandschef Matthias Müller will heute seine neue „Strategie 2025“ bekannt geben. Fest steht, Elektromobilität, vernetzte Autos und neue Mobilitätsdienste sind die Geschäftsfelder, die neu aufgebaut werden müssen. Das Geld dafür muss in der alten Automobilwelt verdient werden. Wir erläutern, warum hier die eigentliche Herkulesaufgabe für Müller steckt.

Nach dem Abgas-Skandal will sich Volkswagen neu erfinden.

Konzernchef Müller präsentierte am Donnerstag die neue Strategie.

Weshalb braucht Volkswagen überhaupt eine neue Strategie?

Zweierlei kommt hier zusammen. Einerseits braucht der Konzern nach der Dieselaffäre neue Ideen und ein neues Image – auch um verlorene Reputation zurückzugewinnen. Andererseits hat sich die bisherige Strategie, die unter dem gefeuerten Chef Martin Winterkorn umsetzt wurde, längst überholt: Da ging es schlicht darum, Volkswagen zum größten Autobauer der Welt zu machen, was schließlich auch erreicht wurde. Jetzt geht es nicht mehr um schiere Größe und Autos mit immer mehr PS, sondern darum, beim Umbruch in der Branche nicht abgehängt zu werden.

Was sind die wichtigsten neuen Aufgaben?

Es gibt drei Entwicklungen, die ineinander greifen: Elektromobilität, vernetzte Autos und neue Fahrdienste. Marktforscher gehen davon aus, dass in 15 Jahren Roboter-Taxis mit Elektroantrieb durch die Straßen großer Städte fahren werden. Am greifbarsten ist derzeit die Elektromobilität. Schon in nächsten Jahr wollen General Motors und Tesla E-Autos präsentieren, die echte Rivalen zu konventionellen Pkw sind: mit einem Preis von rund 35000 Euro und einer Reichweite von mehr als 300 Kilometer. Damit können aktuellen die E-Autos von Volkswagen nicht mithalten, weil sie viel zu teuer sind. Müller hat nun angekündigt, bis 2025 eine Million Stromer auf die Straße zu bringen. Entscheidende Komponenten werden die Batterien sein, die erheblich billiger und leistungsfähiger werden müssen. Um den technologischen Vorsprung von Konkurrenten aufzuholen, erwarten Experten, das Volkswagen mit einem Partner in großem Stil ins Batteriegeschäft einsteigt.

Wie steht es ums autonome Fahren?

Das ist das nächste große Thema. Volkswagen ist bei diesem Thema schon relativ weit. Die Tochter Audi will in den nächsten Jahren die Assistenzsysteme kontinuierlich ausbauen, um vor allem Autobahnfahrten mit immer höheren Geschwindigkeiten zu ermöglichen. Gleichwohl haben die Wolfsburger Rivalen wie Google oder Apple im Nacken, die mit enormem Kapital an der umfassenden Vernetzung von Autos arbeiten. Hier besteht die Gefahr, dass Volkswagen vom Knowhow der IT-Konzerne abhängig wird, deshalb muss der Konzern für viel Geld seine Forschung und Entwicklung ausbauen, um eigenes Knowhow zu entwickeln.

Muss Volkswagen Fahrdienste wie Uber fürchten?

Langfristig liegt hier die größte Gefahr. Es geht letztlich darum, dass Autos nicht mehr gekauft werden und als Statussymbole dienen, sondern genutzt werden und bereit stehen, wenn man sie braucht, ob als Mietwagen, Carsharing-Auto oder als eine Art Taxi. Sowohl Apple und andere Computerfirmen als auch Toyota oder General Motors bauen hier ihre Aktivitäten massiv aus. Volkswagen will mitziehen, hat den Fahrdienst Gett gekauft und kürzlich den Dienst in Berlin gestartet – auch hier gilt, Volkswagen muss sich gewaltig anstrengen, um den Vorsprung der Rivalen aufzuholen.

Was muss sich im Kerngeschäft ändern?

In der guten alten Automobilwelt muss das Geld für Neue verdient werden, betont Müller immer wieder Die größte Baustelle ist dabei die Stammmarke VW, die für fast 60 Prozent des weltweiten Absatzes steht. Der Konzern verdient mit den Autos zu wenig und sie sind zu teuer. Die Konkurrenz kommt aus dem eigenen Haus. Skoda offeriert Pkw mit einem günstigeren Preis-Leistungsverhältnis und verdient dabei mehr.

Was muss bei VW geschehen?

An der Produktivität hapert es. Hier geht es vor allem um die Fabriken in Deutschland, inklusive der Komponentenwerke, die Motoren Getriebe oder die Innenausstattungen von Autos fertigen. Hier mehr Effizienz zu schaffen, wird eine ganz harte Nuss für Müller, denn er muss mit dem entschiedenen Widerstand der Arbeitnehmervertreter rechnen. Vor allem dürfte ein harter Kampf um die Komponentenwerke bevorstehen. Diese verdienen vielfach kaum Geld. Deshalb besorgen sich andere Autobauer beispielsweise die Sitze von Zuliefern.

Wie lässt sich das Problem der Komponentenwerke lösen?

Die US-Autobauer haben es vorgemacht. Sie haben die eigenen Zuliefererbetriebe ausgegliedert, zu eigenen Unternehmen gemacht und zum Teil sogar an die Börse gebracht. Die Firma Delphi ist ein Beispiel dafür. Das Unternehmen ist heute einer der führenden Zulieferer weltweit. Allerdings hat Delphi harte Jahre hinter sich, mit massiven Lohnkürzungen und Sparplänen und heftigen Stellenstreichungen.