Das sind die brisantesten Fußball-Derbys der Welt

Köln -Bei einem Fußball-Derby kann es ganz schön hoch hergehen. In allen Winkeln der Welt kochen die Emotionen der Fans hoch, wenn der Lieblingsverein gegen den Erzrivalen in die Schlacht zieht. Leider geht es bei den Duellen nicht immer sportlich zu.

Häufig kommt es zu Randalen mit Schwerverletzen, auch Todesopfer gab es schon zu beklagen. Ein Blick auf die traditionsreichsten Derbys auf dem Fußball-Atlas.

Celtic vs. Rangers

Das „Old Firm“ teilt nicht nur die schottische Stadt Glasgow in zwei Hälften, sondern auch die Religionen. Seit 1890 sorgt das ewige Derby in der Arbeiterstadt für Brisanz. Die Blauen, also die Rangers, vertreten im sportlichen Glaubenskrieg die Protestanten. Für die Katholiken ziehen die Celtics in den Kampf. Durch den Zwangsabstieg der Rangers 2012 haben die Celtics natürlich Oberwasser, obwohl die Rangers mit 54 Meisterschaften noch immer mehr Titel als die Celtics (46) vorweisen können. Trotzdem elektrisiert das Duell der Stadtrivalen im Ibrox-Park das ganze Land.

Boca Juniors vs. River Plate

Auch wenn viele argentinische Fußballer den Lockrufen aus Europa nicht widerstehen können und in der alten Welt das große Geld abkassieren, ist das Duell zwischen Boca Juniors und River Plate eines der heißesten Derbys der Welt.

Bei keinem anderen Spiel geht es derart zur Sache wie beim „Superclasico“, besonders auf den von Bengalos hell erleuchteten Rängen. Regelmäßig kommt es im Kampf zwischen Arm (Boca) und Reich (River) zu Spielabbrüchen. Trauriger Höhepunkt war eine Massenpanik im Sommer 1968. Damals kamen bei der Katastrophe 71 Menschen ums Leben.

AS Rom vs. Lazio Rom

Das Colosseum im alten Rom wäre wohl der geeignetste Spielplatz für das römischen Derby. Denn wenn Lazio auf den Stadtrivalen AS trifft, geht es richtig zur Sache. Das liegt hauptsächlich an der rechten Gesinnung der beiden Fanlager, die immer wieder für chaotischen Szenen vor, während und nach den Spielen sorgen.

Begleitet von einem Meer aus bengalischen Fackeln stürmten einmal drei Ultra-Anführer aufs Spielfeld und rückten AS-Legende Francesco Totti auf die Pelle. Menschen ließen beim „Il Derby Capitolino“ leider auch schon ihr Leben. 1979 wurde ein Lazio-Fan von einer Leuchtkugel tödlich verletzt.

Fenerbahce vs. Galatasaray

Ein Duell der Kontinente findet alljährlich am Bosporus statt. Asien gegen Europa heißt es, wenn Fenerbahce und Galatasaray um die Vorherrschaft in der türkischen Metropole kämpfen. Das Zuhause von Fener liegt im asiatischen Teil, Gala ist auf der anderen Seite des Bosporus, auf der europäischen Seite zu Hause. Daher trägt das Drama auch den Namen „Interkontinental Derby“.

Aber auch die Auseinandersetzungen zwischen den Adlern (Galatasaray) und Löwen (Besiktas) können zu einer hitzigen Angelegenheit werden. In der Vergangenheit wurden die Verlierer auch schon mal von den eigenen Anhängern durch die Stadt geprügelt.

FC Schalke 04 vs. Borussia Dortmund

Ausnahmezustand herrscht im Ruhrgebiet, wenn die Schwarz-Gelben auf die Königsblauen um die Vorherrschaft im Pott kämpfen. Kein anderes Derby in Deutschland elektrisiert und polarisiert die Fans so wie dieses Nachbarschaftsduell. Mitunter geht es zwischen den beiden Fanlagern recht ruppig zur Sache, denn kaum ein Aufeinandertreffen verläuft ohne gewalttätige Zwischenfälle. Die Polizeikräfte sind bei jedem Derby in allerhöchster Alarmbereitschaft.

In der über 60 Jahre alten Rivalität gab es unzählige Highlights, zudem wurden einige Helden geboren, die durch ihre Taten den Status der Unsterblichkeit erreicht haben – zumindest in Lüdenscheid oder Herne-West. Jens Lehmann ist zweifelsohne ein Derby-Held, auch wenn er für beide Klubs schon zwischen den Pfosten stand. Doch 1997 erzielte er als erster Torwart in der Bundesliga-Geschichte ein Tor aus dem Spiel heraus. Der ehemalige Nationaltorwart erzielte für die Schalker in der letzter Minute im ausverkauften Westfalenstadion das 2:2.

Und welches Derby kann schon ein eigenen Spielfilm vorweisen? Zur Jahrtausendwende kam der Streifen „Fußball ist unser Leben“ in die deutschen Kinos, der eine absurde Story zum Besten gibt. Der S04-Fan Uwe Ochsenknecht entführt einen fußlahmen, argentinischen Wunderstürmer, der nebenbei auch ein kleines Drogenproblem hat. Immerhin, es gibt es ein Happy-End.

Olympiakos Piräus vs. Panathinaikos Athen

Finanzkrise hin oder her, wenn die „Mutter aller Schlachten“, wie die Griechen liebevoll ihr Derby nennen, ansteht, herrscht in der griechischen Hauptstadt das Chaos. Nicht nur für einen Tag, sondern für die ganze Woche. Begleitet wird der Showdown traditionell von heftigen Krawallen. Der Einsatz von Feuerwerkskörpern im Stadion ist dabei Usus.

Ähnlich wie beim „Superclasico“ in Argentinien verkörperten beide Klubs in der Vergangenheit jeweils die Ober- und Unterschicht. Olympiakos vertritt die arbeitende Bevölkerung, Panathinaikos die Reichen der Reichen. Diese Klassengrenzen sind inzwischen verschwommen. Die Rivalität wird nicht nur im Fußball ausgelebt, auch beim Basketball und Volleyball herrscht Anarchie.

Trauriger Höhepunkt ereignete sich 2007. Am Rande eines Frauen-Volleyballspiels wurde ein 22-jähriger Pana-Fan erstochen.

West Ham vs. Millwall

Wenn das Londoner Derby Millwall gegen West Ham ansteht, wird die britische Millionenstadt zur Kampfzone. Der Beginn der Feindschaft zwischen den beiden Vereinen fand seine Anfänge zum Ende des 19. Jahrhunderts.

Ein Arbeiterstreik in der Schifffahrtsindustrie war der Auslöser der Rivalität. Während des Generalstreiks von 1926 entschied sich Millwalls Mutterkonzern Morton Jam Factory die Arbeit nicht einzustellen, was die Hammers-Fans in ihrer Ehre traf. Seitdem herrscht Krieg.

Auf diesem Nährboden der Gewalt gruppierten sich in den 70er-Jahren Hooligans zu sogenannten „firms“. Besonders die Fans des unterklassigen Klubs Millwall sind für seine lange unrühmliche Vergangenheit im Zusammenhang mit Krawallen und Randalen bekannt. Schwerverletzte und Todesopfer sind keine Seltenheit.

Sogar Hollywood nahm sich der Sache an. Elijah Wood, alias Frodo aus Herr der Ringe, spielte die Hauptfigur im Spielfilm „Hooligans“. In dem Streifen wird die Rivalität zwischen den Dockarbeitern und Schiffsbauern aus den 80er Jahren inszeniert.

Roter Stern vs. Partizan Belgrad

Zweifelsohne gehört das Aufeinandertreffen zwischen Roter Stern Belgrad und Partizan Belgrad zu den hitzigsten Spielen der Welt. Angeblich werden an keinem anderen Ort mehr Bengalos abgefackelt. Damit brüsten sich die beiden Fanlager, die Namen wie „Deljie“ (die Mutigen) oder „Grobair“ (die Bestatter) tragen.

Da diese Feindschaft auch auf anderen Ebenen (Handball, Fußball, Basketball) ständig ausgetragen wird, hat man diesem Spiel auch den Namen „Das ewige Derby“ verpasst.

AC Mailand vs. Inter Mailand

In den 90ern war dies ein Klassiker des Weltfußballs, inzwischen haben beide Mailänder Klubs an Glamour und Glanz verloren. Nur in der Modestadt sorgt das Derby zwischen Inter und AC noch für Hochstimmung.

In Italien wird dieses Spiel auch als „Derby della Madonnina“ bezeichnet, benannt nach der Madonnenstatue, die den Mailänder Dom ziert. Auch das Stadion teilen sich die beiden Klubs. Im Giuseppe Meaza Stadion oder kurz San Siro ist Inter in der Curva Nord zu Hause, AC in der Curva Sud.

Bayern München vs. TSV 1860 München

Einst war das Duell der „Roten“ gegen die Löwen ein elektrisierendes Derby. Inzwischen gibt kaum ein Münchner noch etwas auf dieses Spiel. Daher kann es als gutes Bespiel für den Bedeutungsverlust eines Derbys herhalten.

Die Löwen tragen wohl die Hauptschuld an dem Niedergang, da sie sportlich wie finanziell in den letzten zehn Jahren einen spektakulären Niedergang erlebt haben, während der Lokalrivale von der Säbener Straße zur Crème de la Crème des europäischen Spitzenfußball gehört.