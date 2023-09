Hamburg -Einen großen Schutzengel hat ein Mann in Hamburg gehabt, der betrunken im Gleisbett eingeschlafen war und von einem Zug überrollt wurde: Der 21-Jährige wurde lediglich am Oberarm verletzt. Das teilte die Polizei in der Hansestadt am Sonntag mit.

Glück im Unglück

Demnach hatte der Lokführer eines aus Kiel einfahrenden Regionalexpress am Bahnhof Dammtor den schlafenden Mann auf den Gleisen gesehen und noch eine Schnellbremsung eingeleitet. Dennoch wurde der Betrunkene überrollt. Er erlitt mehrere offene Verletzungen am Oberarm. Nachdem er vom Zugbegleitpersonal angesprochen wurde, konnte der Pinneberger aber selber aufstehen und setzte sich daraufhin in den Regionalexpress.

Die alarmierte Bundespolizei fand den Verletzten dort, der ins Krankenhaus gebracht und operiert wurde. Der Mann habe keine lebensgefährlichen Verletzungen davon getragen, hieß es. Die Polizei nahm den Vorfall zum Anlass, erneut vor den Gefahren an Bahnanlagen zu warnen. „Der Aufenthalt in den Gleisen ist verboten“, teilte die Bundespolizeiinspektion mit. (afp)