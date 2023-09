Hamburg -Der kleine Noel aus Berlin hat am Donnerstag für reichlich Aufregung gesorgt. Und das sowohl in seiner Heimatstadt als auch im knapp 300 Kilometer entfernten Hamburg.

Der Sechsjährige hatte sich am Vormittag vom Schulhof einer Gehörlosenschule in Berlin geschlichen. Wie die Bundespolizei mitteilte, fuhr er mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Bahnhof in Spandau. Dort, so heißt es in der Pressemitteilung weiter, stieg der "offensichtlich reiselustige Junge" in einen ICE. Das Reiseziel: Hamburg.

Während Noel mit dem Schnellzug Richtung Hansestadt sauste, waren die Eltern in Berlin bereits völlig verzweifelt, gemeinsam mit der Polizei wurde nach dem verschwundenen Jungen gesucht.

Im Zug wurde ein Reisender auf das alleinreisende Kind aufmerksam, kurz drauf wurde die Einsatzzentrale in Hamburg alarmiert.

Zur Stärkung gab es Pommes

Am Bahnhof in Hamburg wurde Noel von Polizisten in Empfang genommen und auf die Polizeiwache gebracht. "Da lange Reisen bekanntlich hungrig machen konnte sich der Kleine erst einmal an einer großen Portion Pommes Frites stärken", heißt es in einer Mitteilung der Hamburger Bundespolizei.

Im Hausaufgabenheft des Sechsjährigen fand die Polizei die Telefonnummer der Eltern. Sofort machten sich die erleichterten Eltern mit dem Auto auf den Weg nach Hamburg, um Noel abzuholen.

Die Zeit bis zum Eintreffen der Erziehungsberechtigten scheint sowohl für die Polizisten als auch den kleinen Noel durchaus unterhaltsam gewesen zu sein. "Ein Malbuch konnte den äußerst pfiffigen Jungen leider nur eine halbe Stunde die Zeit vertreiben. Neugierig und sehr interessiert "durchstreifte" Noel dann die Räume der Polizeiwache. Besonderes Interesse zeigte der Kleine an den Funkgeräten, den Monitoren, den Türöffnern und den Sprechanlagen", teilte die Pressestelle am Abend mit.

Kurz vor 19 Uhr trafen die Eltern an der Hamburger Polizeiwache ein, an der Sprechanlage meldete sich nicht etwa ein Polizeibeamter, sondern gleich der kleine Noel. Glücklich und erleichtert konnten die Eltern ihren Sohn nun wieder in die Arme schließen und die Rückreise nach Berlin antreten.