Mehrere Fahrten mit einem BVG-Fahrschein

BVG-Ticket: Neun Euro kosten vier Fahrtkarten in den Tarifzonen A. Thomas Kutschbach Lizenz

Zwei Stunden gilt ein herkömmlicher Fahrschein der BVG, eigentlich genügend Zeit, um zwischendurch eine Kleinigkeit einzukaufen oder sich mit einem Freund auf einen Kaffee zu treffen. Dumm nur: Das ist verboten. Eine Fahrt darf nicht unterbrochen werden, heißt es bei der BVG.

Umsteigen, sich am Bahnhof eine Zeitung oder einen Kaffee kaufen, all das ist zwar erlaubt. Wer die Fahrt aber "abschließt" und erst 30 Minuten später wieder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren will, braucht einen neuen Fahrschein. Und das, obwohl ein Ticket eigentlich zwei Stunden gültig ist. Aber wer hält sich schon daran?

Nachts auf dem Tempelhofer Feld sein

Sonnenuntergang auf dem Tempelhofer Feld: Zeit zu gehen. dpa Lizenz

Ein grüner Fleck in der pulsierenden Metropole, ein Ort der Freiheit für Künstler, Sportler, Naturliebhaber und alle, die sich eine Auszeit vom anstrengenden Großstadtleben gönnen wollen - das ist das Tempelhofer Feld.

Aber auch auf dem Tempelhofer Feld hat die Freiheit ihre Grenzen: Im Dunkeln darf das Feld nicht betreten werden. Nach Sonnenuntergang verschließen Wächter die Eingänge und fordern alle noch auf dem Feld verteilten Menschen-Grüppchen zum Gehen auf.

Dass die Ordnungshüter aber auf der über 350 Hektar großen Fläche nicht jeden zu packen kriegen und manch einer die Aufforderung vielleicht auch einfach ignoriert, belegen die Stimmen, die in lauen Sommernächten vom Feld dringen.

Alkohol in der U-Bahn trinken

Bierchen in der Bahn? In Berlin nicht erlaubt. dpa Lizenz

Jeder, der freitagabends schon mal mit der U8 oder der U1 gefahren ist, wird jetzt überrascht sein: In der Berliner U-Bahn, wo es manchmal schlimmer zugeht als an der Strandpromenade von Lloret de Mar, ist Alkohol-Genuss tatsächlich verboten.

Ebenso in der Straßenbahn (was besonders in der M10 gerne ignoriert wird) und im Bus. Übrigens: Bei der Deutschen Bahn gibt es kein Alkoholverbot. Das würde wohl den Umsatz in den Bordrestaurants zu sehr schmälern.

Radwege versperren

Am Potsdamer Platz wird es eng - zwischen Rollkoffer-Touristen und Transportern. privat Lizenz

Ja, Radfahren in Berlin nervt manchmal. Entweder es gibt keine Radwege – oder sie sind versperrt, wie hier von einem parkenden Transporter. Dass hier eigentlich uneingeschränktes Halte- und Parkverbot herrscht, interessiert viele motorisierte Zeitgenossen herzlich wenig. Aber auch Berlins Radfahrer sind keine Engel.

Rote Ampeln ignorieren

Rot? Kein Problem für manche Radfahrer. imago stock&people Lizenz

Man kennt das ja: Die Ampel springt auf orange, der Radfahrer rollt langsam auf die Ampel zu. Ein kurzer Schulterblick, ob zufällig ein Polizeiauto in der Nähe ist, schließlich der schnelle Antritt über die rote Ampel. Kein Nummernschild, keine Gefahr – das scheint das Motto mancher Fahrrad-Rowdys zu sein.

Ohne Führung auf den Teufelsberg klettern

Die ehemalige Abhöranlage lockt viele Menschen an, auf legalem und illegalem Wege. imago/Gerhard Leber Lizenz

Als die Amerikaner auf dem Teufelsberg ihre Abhörstation betrieben, war Berlins zweithöchste Erhöhung Sperrgebiet. Seit 1999 ist das frühere Spionage-Gebiet ungenutzt. Einfach so dort herumspazieren darf trotzdem niemand. Das Gelände ist mit Stacheldraht umzäunt.

Ein Privatmann hat es gepachtet. Wer den historischen Ort besichtigen will, muss zu vorgegebenen Zeiten eine Führung buchen und dafür bezahlen. Eigentlich. Denn obwohl der Zugang über Schleichpfade und durch Zaunlöcher erschwert wurde, scheint manche Abenteurer das Verbot genauso anzulocken, wie die Ruinen selbst.

Liebesspiel im Wellnesstempel

Wenn die Hormone überquellen: In Wellnessbädern kann es schonmal heiß hergehen, Sex ist aber nicht erlaubt. imago stock&people Lizenz

Ins warme Wasser abtauchen, die Seele baumeln lassen - das Wellnessbad ist ein Ort der Ruhe und Entspannung. Sexuelle Zärtlichkeiten auszutauschen ist dort allerdings nicht erlaubt. So manches Pärchen erliegt trotzdem dem Hang zum Illegalen und nutzt das Blubberbecken für ein verbotenes Stelldichein. Unschön. Zumindest für die anderen Badegäste (und deren Hygiene-Empfinden).

Fotos machen im Berghain

Das Berghain. dpa Lizenz

Um seine geheimnisvoll-verruchte Aura zu bewahren, herrscht im Berghain ein striktes Foto- und Videoverbot. Wer das missachtet, riskiert Hausverbot. Da heute aber fast jeder ständig uns überall sein Smartphone in der Tasche hat, ist dieses Verbot nur schwer zu kontrollieren.

Um das Fotografieren zumindest zu erschweren, überkleben Berghain-Mitarbeiter die Handykameras der Partygänger mit Stickern. So richtig funktioniert das aber nicht, wie diese Instagram-Posts zeigen.

In der zweiten Reihe parken

Straßenszene aus Schöneberg: Hier parken gleich drei Autos in zweiter Reihe, zudem noch auf der Busspur. imago/Schöning Lizenz

Was unterscheidet Berliner Autofahrer von denen aus der Provinz? Der Berliner meidet bei mehrspurigen Straßen den rechten Fahrstreifen. Warum? Weil dort in schöner Regelmäßigkeit Taxis Fahrgäste ein- und aussteigen lassen, Pkw für einen kurzen Einkauf zwischendurch abgestellt werden oder Möbelwagen den Platz versperren. Ist eigentlich verboten. Aber hey, wir sind ja schließlich in Berlin.