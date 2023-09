Alex bereitet in der Küche die Schmorgurken vor, Julia bohrt Löcher fürs neue Gewächshaus, Irma döst im Kinderwagen – sie ist vier Monate alt und darf noch zugucken, wenn die anderen arbeiten.

Die Großstädter haben den Weg vom Neuköllner Kiez nach Hackenow im Oderbruch gefunden: 117 Einwohner, zwei einsame Fußballtore auf einer Wiese, ein Dorfplatz. „Für uns genau der richtige Ort: frische Luft, Natur pur, wenig Menschen und Arbeit, die uns befriedigt“, sagt Alexander „Alex“ Hänel (29), Soziologiestudent.

Der Traum vom Hof: Hier sollen irgendwann acht bis zehn Parteien gemeinschaftlich wohnen. www.rolfkremming.de

Arbeit und Erholung auf 2000 Quadratmetern

Und Arbeit gibt es genug auf dem 2000 Quadratmeter großen Gehöft mit den zwei 100 Jahre alten Häusern. Damit nichts vergessen wird, hängen gefühlte 1000 Zettel an einem großen Brett: „Baggerfahren“ und „Metallschubkarre reparieren“, „Gewächshaus fertig bauen“ und „Feuerholz sortieren“…

„Alex ist mehr der Macher und Organisator“, erzählt Julia (27), Erzieherin. „Er fährt zum Einkaufen in den Supermarkt nach Seelow und kocht auch gern. Mit viel Gemüse und mit allem, was bei uns im Garten wächst.“ Sie schiebt den Kinderwagen mit Irma in den Schatten. Ein Apfel fällt vom Baum, eine Wühlmaus huscht davon. „Davon haben wir hier jede Menge“, sagt sie. „Auf dem Dachboden lebt sogar eine Waschbärenfamilie und hinter dem Schuppen ein Fasanenpärchen. Sie dürfen auch alle bleiben. Wir möchten nicht nur in der Natur, sondern auch mit ihr leben.“

Alex kümmert sich darum, die Freiluftbadewanne mit Steinen zu verkleiden. www.rolfkremming.de

Das sah vor wenigen Monaten noch anders aus. Da lebten Alex und Julia mitten im Neuköllner Kiez. Das einzige Stück Natur waren die Blumen auf dem Balkon. Ihre Idee, aufs Land zu ziehen, ist „mindestens vier Jahre alt“. Viele Wochenenden suchten sie geeignete Objekte. „Aber irgendwas stimmte nie: entweder zu teuer, zu klein, zu groß, zu weit weg oder zu nah am Ort“. Als sie diesen Hof sahen, „ging uns beiden sofort das Herz auf. Tja, der Rest war reiner Papierkram. Jetzt sitzen wir hier und sind total zufrieden“.

Gemeinschaft: Freunde helfen mit

Alex holt den Einkauf aus dem Auto und bringt ihn ins Haus, vorbei an zwei Kinderbadewannen mit Wasser zum Geschirrspülen. Überall sieht es nach Arbeit aus, da sind helfende Hände willkommen. Steffi zum Beispiel, Jules Freundin aus alten Tagen, zimmert gemeinsam mit ihr am Bau des Gewächshauses; sie ist fast jedes Wochenende hier. „Vielleicht ziehe ich auch selbst hier ein.“

Selbst ist die Frau beim Bau des Gewächshauses. Julia versenkt eine Schraube in einen Balken, ihre Freundin Steffi hält das Holz fest. www.rolfkremming.de

Holli, ein anderer Freund, ackert am Ende des Hauses mit dem Bagger. „Wir wollen die Wasserversorgung komplett neu machen und müssen dafür einen 200 Meter langen Graben vom Wasseranschluss zum Haupthaus ziehen.“

Jede helfende Hand ist gefragt. Und damit auch viele Helfer kommen, sind regelmäßige Treffen mit Freunden und Bekannten angesagt. „Wir nennen das Bauwoche“, sagt Julia. „Jeder Stadtmensch, der einen Hammer schwingen kann, mit einem Spaten umzugehen weiß, pflanzen oder entsaften kann, ist herzlich eingeladen“. Das heißt, jeder kann mitmachen und wer Lust und Laune hat, darf auch für ein paar Tage sein Zelt auf der Wiese aufschlagen. „Wer nicht schrauben kann und keinen Spaß am Bohren hat, der trägt eben die Müllsäcke weg oder fegt den Hof. Selbstgemachter Pflaumenkuchen, Apfelmus und Mirabellenwein stehen für alle bereit.“

Alt, aber gut: Julia und Steffi suchen nach Holz, das sie für das Gewächshaus verbauen können. www.rolfkremming.de

Sowohl Aussteiger als auch Einsteiger

Sind sie Aussteiger oder Einsteiger? Sowohl als auch: Alex und Julia wollen am Rande von Hackenow ihren Traum vom Leben verwirklichen. „Berlin ist eine tolle Stadt und Neukölln ein bisschen verrückt, aber es gibt auch Lärm, stinkende Luft und Stress ohne Ende“, erzählt Julia. Sie wirkt gelassen, blinzelt in die Sonne und erklärt. „Die Landluft hat bei mir etwas verändert. Eigentlich bin ich ein ungeduldiger Mensch. Doch hier habe ich gelernt: Ein Baum läuft nicht weg und wenn ich dran ziehe, wächst er nicht schneller.“ Dann ziehen sich Julia und ihre Tochter Irma zurück. Essenszeit.

Alex sucht Schrauben und Nägel. Die müssen heute noch verarbeitet werden. Die Tür hat Schieflage. Außerdem müssen noch das Dach geflickt und die Fenster abgedichtet werden. Alex legt das Werkzeug auf den Verandatisch, wo Hammer und Akkuschrauber auf den nächsten Einsatz warten. Eilig hat es hier niemand. Stress ist in Neukölln, Gelassenheit in Hackenow.

Pause muss sein: Alex, Olli, Steffi und Julia mit Irma lassen auch mal alle Fünfe grade sein. www.rolfkremming.de

Seit Mai leben Alex und Julia hier und haben schon viel geschafft. Die alten Oberleitungen zum Beispiel, die sind abgeklemmt, und der Strom kommt jetzt aus Erdkabeln. Nun kann jede Wohnung mit Strom versorgt werden.

„Wir wollen ein Leben in größtmöglicher Autonomie und fernab der Zwänge der Stadt“, sagt Alex. „Unser Ziel ist das Zusammenleben in einer Gemeinschaft von sechs bis zehn Leuten, die sich selbst versorgen. Für uns ist das eine sinnvollere Alternative. Doch jeder Traum kostet Geld und wir sind für jede Hilfe dankbar.“

Neulich hielt ein Auto an und der Fahrer wollte wissen, wo es hier eine Raststätte gibt. „Keine Ahnung“, erklärte ihm Alex. Aber du kannst dich zu uns an den Frühstückstisch setzen und mitessen.“ Hier wird nicht nur geredet, hier wird Gemeinschaftsleben praktiziert.

