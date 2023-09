Dortmund -Nach dem erfolgreichen Pokerspiel am Darmstädter Böllenfalltor liebäugelte Thomas Tuchel wieder mit dem meisterlichen Jackpot. „Der Ball liegt jetzt bei uns. Und es liegt bei uns, den nächsten Schritt zu machen“, sagte der Trainer von Borussia Dortmund mit Blick auf das Gipfeltreffen gegen Branchenprimus Bayern München am Samstag (18.30 Uhr/Sky).

Am Samstag empfängt Borussia Dortmund Bayern München zum Spitzenspiel.

FC Bayern hat nur noch fünf Punkte Vorsprung.

BVB-Trainer Thomas Tuchel gibt sich angriffslustig.

Auch Kapitän Mats Hunmels hatte nach dem Ausrutscher des Spitzenreiters Lunte gerochen: „Wir wollen es jetzt nochmal spannend machen.“ Bei einem Erfolg könnte der BVB neun Spieltage vor dem Saisonende bis auf zwei Punkte an die Bayern heranrücken.

Schadenfreude bei Klopp

Jürgen Klopp hat mit einem Anflug von Schadenfreude auf die überraschende Niederlage von Bayern München gegen seinen ehemaligen Klub FSV Mainz 05 (1:2) reagiert. „Ich weiß im Moment noch nichts von den anderen Ergebnissen, also ... ähm, ähm, ich habe gehört: Bayern hat verloren - ha, ha, ha, ha. Aber ich denke, das ist für uns nicht so wichtig, hä“, sagte Teammanager Klopp nach dem 3:0 seines FC Liverpool in der Premier League gegen Manchester City lachend.

Tuchel wirkte nach dem 2:0 (1:0)-Pflichtsieg seiner B-Mannschaft bei Darmstadt 98 entsprechend erleichtert - und angriffslustig. „Wir werden alles daran setzen, den Vorsprung weiter zu verkürzen“, meinte der 42-Jährige. Bei Torschütze Erik Durm (53.) klang es schon mehr nach Kampfansage: „Jetzt können die Bayern kommen“, äußerte der Verteidiger selbstbewusst.

Dass die formstarken Dortmunder selbst die Münchner schlagen könnten, „dass weiß jeder“, betonte Durm. Von der überraschenden Niederlage der Bayern gegen den FSV Mainz 05 (1:2) hatte Tuchel vor seinem Interview-Marathon am Mittwochabend in den Stadion-Katakomben natürlich schon längst erfahren. „Vielleicht freuen wir uns einen Tick mehr auf das Spiel. Jetzt ist die Ausgangslage für uns natürlich besser.“

Und der Borussia-Coach machte nach dem siebten Pflichtspielsieg in Folge (nur zwei Gegentore) keinen Hehl daraus, dass er die neue, verlockende Situation auch als Belohnung für die zuletzt so starken Leistungen seines Teams sieht. Tuchel: „Dafür haben wir hart geschuftet.“ #

Wurde in Darmstadt geschont: Marco Reus. dpa

Tuchel schont seine Stars

Auch das personelle Pokerspiel des asketischen Taktikfuchses ging beim Kräftemessen auf dem tiefen Rasen im Südhessischen voll auf. Tuchel hatte seine Startelf gegenüber dem vorherigen Spieltag gleich auf acht Positionen verändert. Nationalspieler Marco Reus beispielsweise hatte die Reise nach Darmstadt gar nicht erst mit angetreten. „Eine Vorsichtsmaßnahme“ nannte es der BVB-Trainer mit Hinweis auf die vierte englische Woche in Folge.

Henrich Mchitarjan wurde erst in der 69. Minute eingewechselt. Dafür erhielt unter anderem der 17 Jahre alte Debütant Felix Passlack seine Chance. „Ich habe erst drei Stunden vor der Partie erfahren, dass ich spiele“, meinte der Teenie. Die Edelreservisten Adrian Ramos, der in der 38. Minute den Führungstreffer erzielt hatte, und Gonzalo Castro verdienten sich ebenfalls gute Noten. „Man hat gesehen, dass man sich auf sie verlassen kann“, sagte Tuchel, der wegen des schlecht zu bespielenden Rasens noch eine Entschuldigung von Dirk Schuster erhielt.

„Ich schäme mich, so einen Platz anzubieten. Das ist mir peinlich, mit Bundesliga-Niveau hat das nichts zu tun“, haderte Schuster. Allerdings wird Abhilfe geschaffen: In der kommenden Woche soll im Auftrag der Darmstädter Sportstätten GmbH ein neuer Rollrasen für rund 100.000 Euro verlegt werden. Die Dortmunder indes dürfen sich nicht nur wegen ihres gepflegten Untergrunds in der heimischen Arena auf das Spiel gegen die Bayern freuen. (sid/dpa)