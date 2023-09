Berlin -Gebannt schauen deutsche Familienunternehmer auf die Sitzung des Bundesrates an diesem Freitag. Sie hoffen auf Rechtsklarheit über die künftige Erbschaftsteuer. Doch sie werden wohl weiter warten müssen. Auf ihrer letzten Sitzung vor der Sommerpause sollte die Länderkammer eigentlich die Reform der betrieblichen Erbschaftsteuer verabschieden, auf die sich die große Koalition nach langem Hickhack endlich geeinigt hat. Doch im Bundesrat werden die Grünen für eine Mehrheit gebraucht.

In einer Sondersitzung vorige Woche lehnten die Finanzminister der Länder mit den Stimmen von SPD und Grünen die Reform ab. Sie begünstigt aus ihrer Sicht die Wirtschaft zu stark. Damit ist der weitere Verlauf ungewiss. Die Finanzminister empfahlen, im Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat den nächsten Anlauf zu einem Konsens zu starten. Aber selbst im günstigsten Fall könnte die Reform dann frühestens im Herbst in Kraft treten. Damit aber ist klar, dass die Politik das vom Bundesverfassungsgericht gesetzte Frist nicht einhalten kann.

Erbschaftsteuer steht auf der Kippe

Karlsruhe hatte bis zum 30. Juni 2016 eine neue Erbschaftsteuer für Betriebe verlangt. Damit stellt sich die Frage: Was nun? Erbschaftsteuer verfassungswidrig, Steuer tot?

Dieses Schicksal ereilte vor fast 20 Jahren die Vermögenssteuer, die 1995 von Karlsruhe in Teilen für verfassungswidrig erklärt worden, im Anschluss aber nicht reformiert worden war: Seit 1. Januar 1997 wird die Steuer nicht mehr erhoben. Ähnliches droht dem BKA-Gesetz zur Terrorabwehr, das der erste Senat am 20. April dieses Jahres für nachbesserungsbedürftig befunden hat. Das Gesetz habe in derzeitiger Firm „bis längstens zum 30. Juni 2018“ Bestand. Das bedeutet: Sollten die Vorgabe aus Karlsruhe bis dahin nicht umgesetzt sein, ist das Gesetz passé.

Für die Erbschaftssteuer gilt das allerdings nicht. Der in Karlsruhe zuständige Berichterstatter, Verfassungsrichter Michael Eichberger, hatte bereits kurz nach der Urteilsverkündung im Januar 2015 auf einem Symposium in der Leibnitz Universität Hannover deutlich gemacht, dass im Falle der Fristüberschreitung die bisherige Besteuerungspraxis zunächst weiterhin angewandt werden könne. Allerdings habe das Bundesverfassungsgericht jederzeit die Möglichkeit, im Wege eines Vollstreckungsbeschlusses verbindliche Übergangsregelungen zu schaffen. Dies fürchtet der hessische Finanzminister Thomas Schäfer (CDU). Er hält es für denkbar, dass dann nicht die gesamte Erbschaftsteuer „für nicht mehr erhebungsfähig“ erklärt werde, sondern nur die Verschonungsregeln für Firmen. „Da entsteht ein solches Höchstmaß an Rechtsunsicherheit. Das kann man eigentlich Betroffenen nicht zumuten“, betont Schäfer.

Doch nicht nur das Gericht, auch einzelne Bundesländer könnten tätig werden, um rasch eine verfassungskonforme Erbschaftsbesteuerung zu erzwingen. Ihnen steht es frei, eine sogenannte abstrakte Normenkontrolle in Karlsruhe zu beantragen: Dabei prüft das Gericht unabhängig von einem konkreten Rechtsverfahren (und daher abstrakt) die Verfassungsmäßigkeit eines Gesetztes. Da dies im Falle des Erbschaftssteuerrechts bereits geschehen ist, könnte das Gericht ohne nochmals eingehende Beratung sehr schnell zu einem Urteil gelangen und in diesem dann erneut eine Frist setzen – diesmal mit der Drohung, bei Überschreitung die Steuer auszusetzen. Eine abstrakte Normenkontrolle kann im Übrigen auch vom Bund sowie mindestens einem Viertel der Bundestagsabgeordneten angestrengt werden.

Privatpersonen steht dieser Weg nicht offen. Doch auch sie können sich gerichtlich zu Wehr setzen, sofern sie selbst unmittelbar von der Erbschaftssteuer betroffen sind. Sofern der Gegenstand der Verhandlung der Gleiche ist, wie der in Karlsruhe bereits entschiedene, kann das Gericht den Fall direkt dem Bundesverfassungsgericht zur Entscheidung vorlegen. Auch in einem solchen Fall dürfte das Gericht nicht allzu viel Zeit bis zu einem Urteil verstreichen lassen. So oder so ist das Verfallsdatum der bisherigen Erbschaftsbesteuerung absehbar.

Die Reform soll auf Druck des Bundesverfassungsgerichts für Firmenerben die Hürden für eine Verschonung von der Erbschaftsteuer erhöhen. Vor allem für große Unternehmen steigen mit dem vom Bundestag verabschiedeten Gesetzt die Anforderungen. Allerdings kritisieren die Grünen, dass die Ausnahmen noch immer zu großzügig gefasst seien. Daher warnen sie davor, dass auch dieses Gesetz ohne Änderung erneut in Karlsruhe scheitern werde.