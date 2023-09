Madrid -Fußball-Trainer Zinedine Zidane von Real Madrid hat vor dem Champions-League-Finale gegen den FC Liverpool seinen Gegenüber Jürgen Klopp in höchsten Tönen gelobt. „Persönlich kenne ich ihn nicht, ich habe nie mit ihm gesprochen. Aber ich kenne seine Arbeit. Er ist ein großartiger Trainer“, sagte Zidane am Dienstag bei einer Pressekonferenz zum Duell am Samstag in Kiew.

Klopp habe bereits als Trainer von Borussia Dortmund sehr gute Arbeit geleistet. „Aber was er zur Zeit in Liverpool zustande bringt, nicht nur in der Champions League, auch in der Premier League, Respekt!“, sagte der Franzose vor Dutzenden von Journalisten aus aller Welt auf dem Trainingsgelände von Real Madrid in Valdebebas nordöstlich der spanischen Hauptstadt.

Zidane könnte historisches schaffen

Zidane könnte am Samstag (20.45 Uhr MESZ) als erster Trainer drei Mal in Serie die Champions League gewinnen. Auf die Frage eines Journalisten, ob die Stars um Weltfußballer Cristiano Ronaldo und Weltmeister Toni aufgrund der Erfolgsserie satt seien, entgegnete Zidane energisch: „Niemand kann behaupten, dass wir weniger Hunger auf Erfolg haben als andere. Wie kann man mir nur sagen, dass Liverpool hungriger ist. Das gibt es nicht!“

Der Franzose, der sein Amt bei Real seit Anfang 2016 inne hat, versicherte, seine Schützlinge würden am Samstag „alles geben“. „Wir sind Madrid. Wir wollen immer mehr“, fügte der 45 Jahre alte Coach an. Bei einem europäischen Finale zogen die Königlichen zuletzt 1981 den Kürzeren - gegen Liverpool.

Liverpool-Coach Jürgen Klopp Getty Images

Jürgen Klopp will ebenfalls mit seinem Team am Samstag den „bestmöglichen Saison-Abschluss“ feiern und seine erste Trophäe mit den Reds holen. Im Champions-League-Finale von Kiew gegen Real Madrid sieht Klopp durchaus Chancen für seine Mannschaft. „Sie haben eine wirklich gute Fußballmannschaft“, sagte er am Montag gut gelaunt auf einer Pressekonferenz zum Spiel. „Aber die gute Nachricht ist: Wir haben auch ein richtig gutes Team.“

Dass Madrid nach vier Finalteilnahmen in den vergangenen fünf Jahren als Favorit ins Spiel geht, wollte Klopp nicht überbewerten.



Offensivtrio der Reds gefordert

„Erfahrung ist im Fußball ein Vorteil“, sagte er, „aber das kann man ausgleichen - mit Leidenschaft, mit Einstellung und mit Fitness.“ Von seinem Team forderte er „eine hohe Frustrationstoleranz“, „weil nicht alles klappen wird im Spiel“. Seine Mannschaft müsse „mutig“ und „viel lebendiger“ sein als der Gegner und „mehr investieren“.



Besonders auf das Offensivtrio, bestehend aus Sadio Mané, Roberto Firmino und dem Premier-League-Torschützenkönig Mohamed Salah (32 Liga-Tore), kommt es an. Mané zeigte sich am Montag hochmotiviert. „Für uns ist das eines der wichtigsten Spiele unserer Karriere“, sagte der Stürmer. „Wir fahren dahin und werden unser bestes versuchen, und dann können wir hoffentlich gewinnen.“ (dpa)