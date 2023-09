Am Dienstag hat Borussia Mönchengladbach mit 0:4 gegen den FC Barcelona im Camp Nou in der Champions League verloren. Neben der Enttäuschung über das sportliche Ergebnis gab es es vor dem Spiel zusätzlichen Ärger mit der Handhabung der etwa 10.000 angereisten Gladbach-Fans durch die örtlichen Sicherheitsbehörden, wie die Sportseite Vice Sports berichtet.

Weg durch enges Parkgelände sorgte für gefährliche Situation

Der Fanmarsch zum Stadion war mit der Polizei abgeklärt und verlief seitens der Fans friedlich. Die Polizei dirigierte die Fans auf ihrem Weg jedoch aus unbekannten Gründen durch ein enges Parkgelände vor dem Stadion, dass durch Metallzäune und Bäume begrenzt wurde.

Der Durchgang, durch den die tausenden Fans geschleust wurden, war nur etwa zwei Meter breit und auf Grund der Enge des Weges kam es zu einem erheblichen Stau und Wartezeiten von teilweise mehr als einer Stunde für die Fans.

Die Polizei stoppte die andrängenden Fans mehrmals, um das Durchschleusen kontrolliert abzuwickeln, doch es kam zu kleineren Drängeleien und Tumulten, die auf Grund der Enge und der großen Anzahl an Menschen leicht zu einer gefährlichen Situation hätte werden können.

Eine Massenpanik hätte möglicherweise fatale Folgen gehabt

Die Ereignisse während der Loveparade in Duisburg im Jahr 2010 haben gezeigt, was für verheerende Auswirkungen ein beengter Durchgang auf eine große Masse an Menschen haben kann

Die Gladbach-Fans zeigten sich im Großen und Ganzen jedoch diszipliniert und die beengte Situation konnte größtenteils ohne Probleme aufgehoben werden.

Warum die Polizei diese ungünstige Passage gewählt hat, ist unklar. Von offizieller Seite heißt es, dass der Verein und die örtlichen Behörden eine solch große Zahl an zu betreuenden Auswärtsfans nicht gewohnt seien und man nicht auf die Situation vorbereitet gewesen wäre. (ama)