Das Außenministerium in Washington hat US-Bürger zur Wachsamkeit bei Reisen nach Europa während der Fußball-Europameisterschaft aufgefordert. Die Stadien, Fanmeilen und Public-Viewing-Veranstaltungen könnten zu potenziellen Zielen für Terroristen werden, heißt es in der Mitteilung, die das Außenministerium am Dienstag herausgab.

„Die große Zahl von Touristen, die in den Sommermonaten Europa besuchen, bietet Terroristen, die Angriffe auf öffentliche Plätze planen, ein größeres Ziel, besonders bei Großereignissen“, heißt es weiter. Betroffen sei auch der katholische Weltjugendtag in Krakau (Polen). US-Bürger müssten bei der Einreise nach Polen mit strengeren Kontrollen rechnen. (dpa)