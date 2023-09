Das Video einer Überwachungskamera im britischen Ort Woking (Grafschaft Surrey) lässt nur wenige Fragen offen: Ein Mann steht am Eingang einer Schule und blockiert die Durchfahrt als ein Golf-Cabriolet passieren will. Nach kurzer Diskussion mit dem Fahrer gibt der plötzlich Gas, nimmt den Mann auf die Motorhaube bis der nach einer scharfen Rechtskurve seitlich herunterrutscht und unsanft auf dem Boden aufschlägt.

Vater wollte sein Kind direkt vor die Schule fahren – das war aber nicht mehr erlaubt

Die unglaubliche Geschichte hinter dem Video, erzählt die britische Zeitung Metro so: Der Fahrer ist ein 22-jähriger Vater, der auf den Lehrer-Parkplatz fahren will, um sein Kind zur Schule zu bringen. Dort zu parken war aber seit kurzem nicht mehr erlaubt, der Mann am Eingang der Schule ist ein Lehrer, der abkommandiert worden war, den Beschluss des Direktoriums durchzusetzen.

Das sah der Vater offenbar nicht ein und versuchte seinen Willen durch einen Tritt aufs Gaspedal mit Gewalt durchzusetzen, wie auf dem von der Polizei veröffentlichten Video zu sehen ist. Zwei Schüler auf Fahrrädern entgingen dem Auto nur knapp.

Richter: „Ich bin entsetzt über die Handlungen diese Mannes“

Der Fall ereignete sich bereits im Februar dieses Jahres. Jetzt fand der Strafprozess dazu statt. Beim Urteilsspruch fand der Richter deutliche Worte für den Vater: „Ich bin entsetzt über die Handlungen dieses Mannes – einfach nur entsetzt“, sagte er. Er verurteilte ihn zu einer Haftstrafe von zehn Monaten. Für mindestens zwei Jahre und fünf Monate muss er den Führerschein abgeben. (jym)