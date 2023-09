Roher Fisch ist gesund und lecker. Die Japaner wissen das schon lange. Auch in Europa ist Sushi in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Doch den Fisch roh zu verzehren ist nicht ganz ohne Risiko, warnen Ärzte. Denn er kann Parasiten enthalten. Genauer gesagt Fadenwürmer, die schwere Infektionen verursachen können.

Durch die wachsende Beliebtheit von Sushi treten auch in der westlichen Welt mehr Infektionen durch Parasiten auf, schreiben Mediziner im Fachmagazin British Medical Journal Case Reports. Konkret schildern die Mediziner den Fall eines 32-Jährigen aus Lissabon.

Infektionskrankheit Anisakiasis

Der vorher gesunde Mann klagte seit einer Woche über starke Bauchschmerzen, Erbrechen und Fieber. Eine Blutuntersuchung ergab leichte Entzündungswerte. Doch erst als der Patient erzählte, er habe vor den Beschwerden Sushi gegessen, kamen die Ärzte der Ursache auf die Spur. Sie vermuteten, der Mann könnte an Anisakiasis erkrankt sein.

Anisakiasis ist eine Infektionskrankheit, verursacht durch Fadenwürmer der Art Anisakis. Die Würmer oder deren Larven sind in kontaminiertem rohem oder nicht durchgegartem Fisch zu finden. Die meisten Fälle treten in Japan auf, weil dort viel roher Fisch gegessen wird. Doch auch in westlichen Ländern hat die Anzahl der Fälle zugenommen, schreiben die Mediziner in ihrem Fachbeitrag.

Wurm zählte zu der Art Anisakis

Bei einer Magenspiegelung konnten die Ärzte erkennen, wie sich der fadenförmige Parasit in die Magenschleimhaut des Patienten bohrte. Mit einem speziellen Netz fischten die Ärzte den Wurm aus dem Magen des Mannes. Mit dem Wurm verschwanden auch die Beschwerden. Die anschließende mikrobiologische Analyse bestätigte den Verdacht der Ärzte, der Wurm zählte zu der Art Anisakis.

Wird der Eindringling, wie in diesem Fall, im Magen eines Patienten entdeckt, kann er meist ohne größere Komplikationen endoskopisch entfernt werden. Ist der Fadenwurm erst in den Darm gekrochen und hat sich dort breit gemacht, ist oft eine Operation nötig.

Rohen Fisch vier Tage vor Verzehr einfrieren

Das klingt alles sehr unappetitlich. Und eine Garantie, dass roher Fisch unbedenklich ist, gibt es nicht, auch wenn Fälle wie dieser immer noch sehr selten sind. Wer Sushi liebt, sollte sich das Restaurant auf jeden Fall gut aussuchen, schauen und fragen, wie der Fisch zubereitet wird. Wer Sushi selber zubereiten möchte, sollte den Fisch mindestens vier Tage lang einfrieren. Temperaturen unter -20 Grad überleben die Parasiten nicht. (ef)