Dresden -Der AfD-Vorsitzenden Frauke Petry steht möglicherweise Ärger ins Haus: Nach einem Bericht des Nachrichtenmagazins Der Spiegel bestehe der Verdacht, dass sie ihren persönlichen Sprecher aus der Kasse der sächsischen AfD-Landtagsfraktion bezahlen lasse.

Das wäre ein Verstoß gegen den Grundsatz, dass aus dem Etat für parlamentarische Arbeit kein Geld für Parteizwecke abgezweigt werden darf.

Eigenes Medienteam geschaffen

Petry hat einen persönlichen Sprecher, nachdem es zum Krach mit dem AfD-Parteisprecher Christian Lüth gekommen war. Daraufhin schuf sich Petry ein eigenes Medienteam, was der Bundesvorstand aber nicht bezahlen will. Auch die sächsische AfD stellt für das Petry-Team kein Geld zur Verfügung, bestätigte der AfD-Schatzmeister dem Spiegel.

Stattdessen nutze die 40-jährige Dresdnerin offenbar Geld des Landtags, mutmaßt der Spiegel. Ihr neuer Sprecher Markus Frohnmaier habe gesagt, er er sei als Fraktionsreferent angestellt.

Auch Petrys Medienberater, der Ex-Focus Redakteur Michael Klonovsky erhalte zum 1. Juni einen Vertrag, den weder die Bundes- noch die sächsische AfD finanziere. Anfragen, ob Klonovsky von der Fraktion oder aus Petrys Abgeordneten-Diät bezahlt erde, seien unbeantwortet geblieben. Nach Angaben des Landesrechnungshofs dürfen „Fraktionszuschüsse nicht für die Zwecke der Parteien verwendet werden". Petry selbst stellte Frohnmaier und Klonovsky in einer Rundmail an Journalisten als ihr „Team für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit als AfD-Parteivorsitzende" vor.

Flüchtlinge in Barackenlager

Bei einer Kundgebung in Erfurt hat der Berliner AfD-Politiker Andreas Wild am Mittwoch gefordert, Deutschland solle Flüchtlinge in primitiven Barackenlagern in unbewohnten Gegenden unterbringen. Bei der Demonstration unter dem Motto „Unsere Nation, unsere Kultur, unsere Entscheidung!" sagte Wild, um ein Flüchtlingslager zu errichten, reichten „ein paar Quadratkilometer Heide". Dafür brauche es keine Milliardenbeträge, sondern nur "Bauholz, Hämmer, Sägen und Nägel". Zuvor forderte Wild, der schon öfter bei AfD-Landeschef Björn Höckes Kundgebungen war, man solle Flüchtlinge nicht nur „in spärlich besiedelte Landstriche Deutschlands bringen". Die Menschen sollen dort auch streng kontrolliert werden: „Natürlich darf da nicht jeder raus oder rein, wie es ihm gefällt."

Nur Metapher?

Berlins AfD-Landesvorsitzender Georg Pazderski meinte dazu, Wild habe darauf hinweisen wollen, „dass wir in Deutschland zu große Anreize gesetzt haben für Armutsmigranten aus der Dritten Welt."

Die hohen Transfersummen, über die jetzt auch diskutiert werde, führten dazu, dass Asylbewerber nicht mehr in Italien, Griechenland oder sonst wo bleiben wollten." Natürlich wird es keine Barackenlager in der Heide geben. Hammer, Säge und Nägel waren nur eine Metapher", so Pazderski .

In Berlin ist Wild Vizevorsitzender des AfD-Bezirksverbands Zehlendorf-Steglitz, im Herbst kandidiert er auf Platz 16 seiner Partei auf der Landesliste für das Berliner Abgeordnetenhaus. Außerdem leitet Wild nach einem Bericht des „Neuen Deutschland“ die Firma „Arbeit und Beratung", die auch an der Betreuung von Flüchtlingen beteiligt sei. Wild bestätigte der Zeitung, seine Firma habe derzeit mit der Unterbringung von Flüchtlingen zu tun: „Wir vermitteln stark in den Bereich Sicherheit."

