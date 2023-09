Berlin -Viele Wochen war es ruhig gewesen rund um den Fall Gina-Lisa Lohfink. Nun haben die beiden Männer Pardis F. und Sebsatian C., die das Model der Vergewaltigung bezichtigt, Strafanzeige gestellt: Wegen Verleumdung, Beleidigung und übler Nachrede, berichtet „Spiegel Online“. Grund sind die Äußerungen Lohfinks am 27. Juni vor dem Berliner Amtsgericht. Dort muss sich die 29-Jährige als Angeklagte wegen falscher Verdächtigungen vor Gericht verantworten.

Die 29-Jährige sagte da vor den Kameras, der Zeuge Pardis F. habe im Gerichtssaal „rotzfrech“ gelogen. Der Anwalt der beiden Männer, Christian Gerlach, kündigte neue Strafanzeigen an, falls Lohfink sich weiter verleumderisch äußere.

Am Montag wird der Fall vor dem Berliner Amtsgericht in Tiergarten weiterverhandelt. Es geht um eine mutmaßliche Vergewaltigung. Das zumindest behauptet Gina-Lisa Lohfink, ehemalige Teilnehmerin der Casting-Show „Germany‘ s next Top Model“. Die beiden Männer Pardis F. und Sebastian C. sollen laut Lohfink im Jahr 2012 gegen ihren Willen mit ihr Geschlechtsverkehr gehabt haben, ihr K.O.-Tropfen eingeflößt und den Akt gefilmt haben. Die Männer bestreiten das.

Aussage steht gegen Aussage

Das Video aus der Nacht wanderte ins Internet. Lohfink zeigte die Männer wegen Vergewaltigung und Verbreitung des Clips an. Gericht und Staatsanwaltschaft glaubten Lohfink nicht und sprachen die beiden Männer Ende 2015 wegen Vergewaltigung frei, verurteilten sie jedoch zu einer Geldstrafe wegen Verbreitung des Videos.

Das Model wurde zu 24.000 Euro Geldstrafe wegen falscher Verdächtigungen verurteilt. Dagegen legte Lohfink Einspruch ein – und genau darum wird auch in dem Prozess verhandelt, bei dem Aussage gegen Aussage steht.

Der Fall hatte bundesweit für Schlagzeilen gesorgt, weil Lohfink in dem Video mehrmals „Nein, Nein, Nein“ und „Hör auf!“ ruft und er daher thematisch in die Debatte um eine Reform des Sexualstrafrechts passte. Anfang Juli wurde die Reform vom Bundestag beschlossen: Künftig soll ein „Nein“ eines Opfers ausreichen, um einen Vergewaltiger bestrafen zu können.

Das Gericht und die Staatsanwaltschaft waren der Ansicht, das „Nein“ Lohfinks richte sich nicht gegen den Sexualverkehr, sondern das Filmen der beiden Männer.

Zeuge war nicht auffindbar

Am Montag will nun erstmalig auch Sebastian C. als Zeuge vor dem Amtsgericht aussagen. Der 32-Jährige hatte sich bisher noch nicht zu dem Fall geäußert, er war nicht auffindbar, sein Strafbefehl mit der Geldstrafe konnte lange nicht zugestellt werden. „Er hat nichts zu verbergen, er kommt nicht durch die Hintertür“, sagte sein Anwalt´Gerlach nun.

Der frühere VIP-Manager Sebastian C. hat dem Sat.1-Frühstücksfernsehen parallel dazu ein Interview gegeben, das erst am Montagmorgen – also zum Zeitpunkt, wenn der Prozess losgeht – ausgestrahlt wird. Einen Ausschnitt zeigte der Sender schon auf seiner Internetseite. Sebastian C. sagt da: „Ich finde das auch nicht schlecht, dass sie jetzt mit dem Sexualstrafrecht so viel erreicht hat. Dafür muss man sie auch loben. Aber das alles auf einer Lüge aufzubauen, ist natürlich eine Schande.“

Ob am Montag ein Urteil fallen wird, ist noch nicht sicher. Lohfink sagte in dem Video-Ausschnitt des Frühstücksfernsehens, dass sie „in jedem Fall in Berufung“ gehen werde, wenn sie nicht freigesprochen werde. „Ich gebe da nicht auf. Ich kämpfe weiter.“