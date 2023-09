Wolfsburg -Es ist ein Tag der ganz großen Worte in Wolfsburg. VW-Vorstandschef Matthias Müller spricht vom „größten Modernisierungsprogramm in der Geschichte unserer Kernmarke“. Gesamtbetriebsratschef Bernd Osterloh sieht „eine neue Ära“ für das Unternehmen aufziehen. Niedersachsen Ministerpräsident Stephan Weil würdigt das „ohne Übertreibung größte Umbauprogramm in der Geschichte des Unternehmens“. VW-Personalvorstand Personalvortand Karlheinz Blessing bezeichnet die „Together 2025“ geheißene Gesamtstrategie als bisher „größte Herausforderung für Volkswagen“. Groß, größer am größten?

Volkswagen will sich neu erfinden

Fakt ist: Konzernleitung und Betriebsrat haben sich nach monatelangen Verhandlungen auf eine grundlegende Neuausrichtung der Marke VW verständigt. Sie ist zum einen dem Abgasskandal geschuldet, der Absatz und Gewinne drückt und Einsparungen nötig macht: 30 000 Stellen sollen in den kommenden neun Jahren abgebaut werden, 23 000 davon an deutschen Standorten, die übrigen 7000 in Brasilien.

Es soll zwar keine betriebsbedingten Kündigungen geben. Bis 2025 wurde allen Stammbeschäftigen Kündigungsschutz zugesichert. Einige tausend Leiharbeiter aber werden gehen müssen. „Wir können als Betriebsrat nicht verhindern, dass der Vorstand in Zukunft weniger Leiharbeit einsetzen wird“, sagt Osterloh auf der morgendlichen Pressekonferenz.

Wer bleiben will, muss mitziehen

Später wird Personalvorstand Blessing, der den Kompromiss in harten Gesprächsrunden mit Osterloh ausgehandelt hat, darauf verweisen, dass durch die Einigung den „Zukunftspakt“ hunderttausende Jobs weltweit gesichert würden. Im Zuge dessen sei allerdings ein „Standort- und markenübergreifender Beschäftigungstransfer“ notwendig, was nicht andere bedeutet als: tausende Mitarbeiter werden umziehen müssen, wenn sie ihren Job bei VW behalten wollen.

Diese Ankündigung leitet über zur zweiten, strategisch noch bedeutsameren Veränderung: VW leitet den Abschied vom Verbrennungsmotor ein und setzt künftig voll auf den Elektro-Antrieb. Der Ausrichtung auf eine Technologie, die vor noch nicht langer Zeit in der Wolfsburger Zentrale noch als alltagsuntauglich belächelt wurde, gleicht einer Flucht nach vorn. Nachdem der Dieselmotor als umweltschonendes Aggregat durch die VW-Manipulationen unwiderruflich diskreditiert ist und mittlerweile fast im Wochentakt auch geschönte Abgaswerte der Benziner an die Öffentlichkeit geraten, ist VW zu radikalen Schritten bereit: Kein Kampf mehr um jedes Gramm CO2, kein Mogeln mehr bei Stickoxiden, sondern: Fahren mit Strom, lautlos, emissions- und möglichst auch skandalfrei.

Mit E-Mobilität nach vorne

Die Volkswagen-Vorstände Matthias Müller (l-r), Bernd Osterloh und der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil stehen in Wolfsburg (Niedersachsen) im Rahmen einer Pressekonferenz auf einer Bühne. Volkswagen stellt am heutigen Tag in einer Pressekonferenz die Pläne für den Abbau von Arbeitsplätzen und den Weg in die Elektromobilität vor. dpa

Hierzu sind umfangreiche Umbauten notwendig. Laut Diess sollen die Standorte Braunschweig, Kassel, Salzgitter und Zwickau voll auf E-Mobiität ausgerichtet werden. In Kassel, dem größten Teilewerk des Konzerns, soll das Leitwerk für den Antriebsstrang entwickelt und gebaut werden. Außerdem will man dort mehr Ersatzteile als bisher fertigen lassen. Die Entwicklung von Batteriesystemen und deren Montage werden im Braunschweiger Werk angesiedelt. Auch die Produktion von Lenkungen soll ausgebaut werden.

Allerdings können dadurch Stellenverluste, die mit dem bis 2021 geplanten Ende der Kunststofffertigung einhergehen, voraussichtlich nicht ausgeglichen werden. Gleiches gilt für Zwickau, das als Standort für eines der neuen Elektromodelle vorgesehen ist. Auch dort fallen Stellen weg.

Salzgitter soll Vorreiter werden

Besonders vom Wechsel zum E-Antrieb betroffen ist das Motorenwerk Salzgitter. Der Standort soll federführend die Entwicklung von Batterietechnologien übernehmen und möglicherweise auch eine später Serienfertigung von Batteriezellen. Ob eine Eigenproduktion technologisch und betriebswirtschaftlich sinnvoll wäre, wird vom renommierten Autoexperten Ferdinand Dudenhöffer allerdings bezweifelt (siehe Interview). Es könne sinnvoller sein, die Komponenten von Spezialisten wie Panasonic zu beziehen. Damit wären allerdings weitere Jobverluste nicht ausgeschlossen.

So oder so, die IG-Metall-Spitze erkennt zum Umbau des Konzerns offenbar keine sinnvolle Alternative:

„Mit der jetzt getroffenen Vereinbarung hat der Gesamtbetriebsrat mit dem Unternehmen die Weichen für die Zukunft der Marke VW auf nachhaltiges Wachstum gestellt“, befand IG-Metall-Chef Jörg Hofmann als Reaktion auf die Anlkündigungen. Die geplanten Produktivitätsverbesserungen führten zwar zu einem mittelfristigen Abbau von Arbeitsplätzen an den deutschen Standorten, dieser könne aber weitgehend durch die Ausnutzung der Altersfluktuation bewerkstelligt werden. Zudem stehe dem Stellenabbau ein Aufbau in Zukunftsfeldern entgegen, „die nachhaltig zur Sicherung der deutschen Standorte beitragen“. Ein schönes großes Schlusswort.