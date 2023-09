Frankfurt -Der ehemalige VW-Aufsichtsratschef Ferdinand Piech verhandelt einem Magazin-Bericht zufolge über den Verkauf seiner Anteile an der Porsche SE. Derzeit verhandelten die Eigentümerfamilien Piech und Porsche mit dem ehemaligen Firmenpatriarchen über die Übernahme seines 14,7-prozentigen Anteils an Stammaktien an der Porsche-Holding, die ihrerseits die Mehrheit an Volkswagen hält, berichtete der „Spiegel“ am Freitag vorab.



Der Anteil sei gut eine Milliarde Euro wert. Die Familien hätten ein großes Interesse an der Übernahme. Sie wollten verhindern, dass ein familienfremder Investor einsteigen. Bei Porsche war zunächst keine Stellungnahme dazu erreichen. (rtr)