Die israelische Luftwaffe hat einen Angriff auf die im Gazastreifen herrschende radikalislamische Hamas geflogen. Der Angriff habe sich gegen „fünf terroristische Ziele“ in einem militärischen Ausbildungslager der Hamas im Norden des Gazastreifens gerichtet, erklärte die Armee am Montag. Es handele sich um eine Reaktion „auf die gewaltsamen Aktionen der Hamas in den vergangenen Stunden“.

Die Meldung der israelischen Armee kommt kurz nach der Einweihung der neuen US-Botschaft in Jerusalem und inmitten von Massenprotesten an der Grenze von Gaza zu Israel, bei denen am Montag Dutzende Menschen ums Leben kamen. Die Hamas hatte zu den Protesten ermutigt.



Die USA haben ihre Botschaft in Israel am Montag offiziell von Tel Aviv nach Jerusalem verlegt. Die Palästinenser hatten bereits vorab Proteste gegen den Schritt angekündigt. Israel beansprucht die ganze Stadt als seine Hauptstadt, die Palästinenser sehen in dem 1967 von Israel eroberten Ostteil die Hauptstadt eines künftigen eigenen Staates. (afp, red)

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Das könnte Sie auch interessieren: