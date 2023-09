Harriet Tubman erscheint als erste Frau auf einer US-Geldnote.

Ex-Präsident Andrew Jackson verschwindet.

Große Geschichten erzählen oft von der Freiheit. Sie werden noch größer, wenn die Hauptperson nicht nur für die eigene Freiheit gekämpft hat, sondern auch für die von anderen. So ist es mit Harriet Tubman, der ersten schwarzen Frau in der Geschichte der USA, deren Porträt einen Geldschein zieren soll. US-Finanzminister Jacob Lew sagte, Tubmans Geschichte sei eine, „die amerikanische Werte spiegelt, amerikanische Demokratie, aber auch die Macht eines einzelnen, in unserer Demokratie etwas zu verändern“.

Tubman wurde auf einer Plantage in Maryland geboren – und zwar so um das Jahr 1820, genau ist das Datum aber nicht überliefert. Sicher ist, dass sie im Jahr 1849 der Sklaverei entfloh. Und in den folgenden Jahren als Fluchthelferin im Untergrund zahlreiche Sklaven dabei unterstützte, den Weg in die Freiheit zu finden. „Ich bin nicht frei, bis nicht alle von uns frei sind“ – danach zu leben, habe Tubman als ihre Verpflichtung angesehen, sagt Lonnie Bunch, Historiker und Direktor des Nationalmuseums für afroamerikanische Geschichte und Kultur.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Kampf für Frauenrechte

Tubman starb im Jahr 1913, wurde also über 90 Jahre alt – und ihr Leben war so vielfältig und bewegt wie die Zeit, in der es sich ereignete. Als nach der Wahl des gemäßigten Sklaverei-Gegners Abraham Lincoln zum US-Präsidenten der Amerikanische Bürgerkrieg ausbrach, versorgte sie nicht nur als Krankenschwester verwundete Soldaten. Nein, sie war für die Unionstruppen auch als Spionin in den Südstaaten unterwegs, die sich zur Sezession entschlossen hatten. Ein Job, für den sie nach Angaben von Biografen übrigens später 20 US-Dollar Pension im Monat bekommen haben soll.

Bis zu ihrem Lebensende setzte sich Tubman nicht nur für die Gleichberechtigung der Schwarzen ein, sondern wandte sich in späteren Jahren auch zunehmend dem Kampf für Frauenrechte zu. So ist die Entscheidung, Tubman auf dem 20-Dollar-Schein abzubilden, nicht zuletzt ein Sieg für Initiativen wie die Kampagne „Women on $20s“, die sich intensiv dafür einsetzen, dass Frauen auf Geldscheinen – einem Alltagsgegenstand, den jeder in der Hand hält – ihren Platz bekommen.

Der weitere Zeitplan kann allerdings auch als Sinnbild dafür gedeutet werden, wie langsam es in den Vereinten Staaten noch immer mit dem Abbau von faktischer Benachteiligung der Schwarzen vorangeht. Denn sie besuchen oft die schlechteren Schulen, sind ökonomisch schlechter gestellt und landen häufiger im Gefängnis. Erst im Jahr 2020 soll der endgültige Entwurf für den neuen Geldschein vorgestellt werden. Bis er in Umlauf ist, könnte es bis 2030 dauern.

Immerhin wird dann der frühere US-Präsident Andrew Jackson von der Vorderseite der 20-Dollar-Note verschwinden und nur noch als Statue auf der Rückseite des Scheines zu sehen sein – ein überfälliger Schritt. Jackson, Präsident von 1829 bis 1837, war nicht nur Sklavenhalter, sondern gilt auch als Indianer-Hasser, als gnadenloser Unterdrücker der nordamerikanischen Urbevölkerung.