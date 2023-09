Seattle -Ein vier Jahre alter Junge in den USA hat seiner Mutter ins Gesicht geschossen. Das Kind hatte eine ungesicherte Handfeuerwaffe unter der Matratze im Bett seiner Eltern gefunden, berichtete der US-Sender NBC am Sonntag (Ortszeit) unter Berufung auf die Polizei in King County.



Die 27-jährige Mutter, die im achten Monat schwanger ist, wurde am Samstagnachmittag mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Nach Angaben der „Seattle Times“ konnte ihr Zustand über das Wochenende stabilisiert werden und es bestand keine Lebensgefahr mehr. Dem Bericht zufolge war die Waffe nicht registriert. Es gab aber zunächst keinen Hinweis darauf, dass sie gestohlen war.



Der Kongress im US-Bundesstaat Washington, dessen größte Stadt Seattle ist, hat im November vergangenen Jahres ein neues Waffengesetz beschlossen, demzufolge sich Waffenbesitzer strafbar machen, wenn eine nicht gesicherte Waffe in die Hände von jemandem gerät, der nicht geeignet ist, eine Waffe zu tragen. Das Gesetz tritt aber erst am 1. Juli 2019 in Kraft. (dpa, ps)