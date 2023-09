Berlin -Die Kritik der Opposition muss der zuständige Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel erwarten – und sie kam denn auch prompt und schonungslos.

Kaum war bekannt geworden, dass Gabriel es wieder nicht geschafft hat, die Waffenexporte deutscher Firmen durch eine strenge Genehmigungspolitik zu bremsen, nannte die Grünen-Verteidigungsexpertin Agniezska Brugger ihn und seine Politik schon „verantwortungslos, verheerend, verlogen“. Und der außenpolitische Sprecher der Linksfraktion im Bundestag, Jan van Aken, schimpfte: „Gabriel hatte eine bessere Kontrolle von Rüstungsexporten versprochen, jetzt sind die Genehmigungen unter seiner Verantwortung ins Gigantische gestiegen.“

Deutsche Waffenexporte deutlich gestiegen

Gabriel kennt die Kritik quasi seit Amtsantritt, zu dem er immerhin eine Senkung der Ausfuhren versprochen hatte. Vorab streicht sein Ministerium deshalb in jedem Jahresrüstungsexportbericht die friedenspolitischen Erfolge heraus, dieses Mal den „signifikanten Rückgang“ bei Kleinfeuerwaffen. Der Wert der Genehmigungen sei von 47 auf 32 Millionen Euro zurückgegangen, zitiert die „Welt am Sonntag“ aus der Bilanz für 2015, die das Bundeskabinett am Mittwoch beschließen will. Das sei „zugleich der geringste Genehmigungswert seit 15 Jahren“.

Allerdings schlägt die Gesamtbilanz in die gänzlich andere Richtung aus: Wie vor wenigen Wochen bereits mehrere unabhängige Institute berechnet hatten, sind die deutschen Waffenexporte, die die Bundesregierung genehmigt hat, deutlich gewachsen. Gegenüber 2014 haben sie sich sogar fast verdoppelt: „2015 wurden Einzelgenehmigungen für die Ausfuhr von Rüstungsgütern in Höhe von 7,86 Milliarden Euro erteilt“, heißt es im Regierungsbericht. Im Vorjahr hatte dieser Wert noch bei 3,97 Milliarden Euro gelegen. Das war der niedrigste Wert seit 2007, was Gabriel noch als Erfolg seiner Politik angepriesen hatte.

Nun aber sind die Ausfuhren sogar auf den höchsten Wert seit Beginn des Jahrhunderts gestiegen. Und nach wie verkaufen die deutschen Rüstungsfirmen die Mehrheit ihrer Exportgüter in Staaten jenseits der Europäischen Union und der Nato: So gingen 59 Prozent aller Rüstungsgüter in diese sogenannten Drittstaaten. 2014 waren es 60,5 Prozent – von einer spürbaren Reduktion kann also keine Rede sein.

Insgesamt lehnte die Bundesregierung wie im Vorjahr 100 Anträge ab – nickte die Exportanfrage aber in 12687 Fällen ab. Das sind knapp 600 mehr als 2014.

Tatsächlich ist Gabriel dafür nicht allein verantwortlich. So hat der Minister sich öffentlich dagegen ausgesprochen, Kampfpanzer und Panzerhaubitzen für 1,6 Milliarden Euro nach Katar zu liefern. Der Wüstenstaat gilt immerhin als Finanzier der IS-Terroristen. Doch die Genehmigung stamme von 2013, also von der schwarz-gelben Koalition, heißt es im Bericht. Als Gabriel sie stoppen wollte, verhinderten das angeblich die Unionsminister im Bundessicherheitsrat, der die Anträge letztlich absegnet.

Andererseits erteilte das Wirtschaftsministerium auch 2015 wieder sein Okay für Waffenlieferungen nach Saudi-Arabien, das die Region ebenfalls destabilisiert. Hier war bereits Sigmar Gabriel zuständig – betont aber, dass „ein Großteil“ der Lieferungen auf Gemeinschaftsprogramme oder Zulieferungen an andere Länder wie Frankreich entfalle und zudem unproblematische Ausfuhren betreffe, etwa von Fahrgestellen für unbewaffnete Transportflugzeuge.