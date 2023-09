Seoul -Nordkorea hat nach Angaben Südkoreas am Donnerstag mindestens ein Geschoss abgefeuert. „Wir prüfen noch, ob es ein oder mehrere Geschosse waren“, sagte Armeesprecher Kim Joon Rak der Nachrichtenagentur AFP. Der Abschuss erfolgte während eines Besuchs des US-Gesandten Stephen Biegun in Seoul zu Gesprächen über einen Ausweg aus den festgefahrenen Atomgesprächen.



Das könnte Sie auch interessieren:

Dem südkoreanischen Militär zufolge war zunächst unklar, um welche Art Geschoss es sich handelte. Es scheine vom Stützpunkt Sino-ri 75 Kilometer nordwestlich von Pjöngjang abgefeuert worden zu sein. Dem in Washington ansässigen Zentrum für strategische und internationale Studien (CSIS) zufolge ist auf dem Stützpunkt eine mit Mittelstreckenraketen ausgestattete Einheit in Größe eines Regiments stationiert.



Jedes von dort in Richtung Osten aufs Meer abgefeuerte Geschoss müsste die koreanische Halbinsel überfliegen. Nordkorea hatte zuletzt wieder mehrfach Waffentests vorgenommen. Experten zufolge versucht Pjöngjang damit, in den festgefahrenen Atomverhandlungen den Druck auf die USA zu erhöhen. Der Abschuss vom Donnerstag erfolgte nur Stunden nach der Ankunft des US-Gesandten Biegun in Seoul. Es ist der erste Besuch Bieguns in Seoul seit dem gescheiterten Gipfeltreffen von US-Präsident Donald Trump mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un in Hanoi im Februar. (afp)