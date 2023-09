Berlin -Der Chef der Thüringer Staatskanzlei, Benjamin Hoff (Linke), und der Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag, Dietmar Bartsch, sind wegen des Ausgangs der Frankreich-Wahl aneinander geraten. Grund ist die Überschrift über die jüngste Pressemitteilung von Bartsch und der Co-Fraktionsvorsitzenden Sahra Wagenknecht, die am Sonntagabend per Mail verschickt wurde und lautet: „Frankreichwahl ist ein Alarmzeichen für Europa.“



Hoff schrieb: „Mensch, Dietmar Bartsch und Sahra Wagenknecht, für die Überschrift schäme ich mich als linker Europaminister.“ Dann schaltete sich ein Mann namens Vincent Höcker ein mit der Bemerkung: „Wieso denn? Die bezieht sich doch auf die 35 Prozent für Le Pen.“ Daraufhin erwiderte Hoff: „Genau. Weil man auf Teufel komm raus keine proeuropäische linke Position beziehen will.“ Schließlich widersprach Bartsch: „Das ist so eine unendlich infame Behauptung. Ich habe eine proeuropäische linke Position.“ Hoff beendete den Twitter-Dialog mit den Worten: „Dann lass so einen Irrsinn nicht zu!“



In der Pressemitteilung von 20.03 Uhr steht: „Es ist gut, dass die rechte, nationalistische Kandidatin Marine Le Pen in der Stichwahl gescheitert ist. Die vielen Wähler für Le Pen sind jedoch ein weiteres Alarmzeichen für Europa. Auch nach dieser Wahl bleibt es dabei: Eine Politik des unsozialen Weiter-So, wie sie Merkel und Schäuble vertreten, zerstört Europa. Auch der von Macron geplante Sozialabbau und weitere Angriffe auf Arbeitnehmerrechte würden Le Pen in Zukunft noch stärker machen.“

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Hoff und Bartsch gehören beide dem Reformerflügel der Linken an – dem Forum Demokratischer Sozialismus. Allerdings sind sie seit längerem aus verschiedenen Gründen überkreuz.



Linke haderten mit Wahlempfehlung für Macron

Die Linke in Frankreich und Deutschland haderte zuletzt aufgrund der von Bartsch und Wagenknecht genannten Gründe mit der Frage, ob sie eine Wahlempfehlung zugunsten des künftigen Präsidenten Emmanuel Macron und gegen Le Pen abgeben sollte. Der im ersten Wahlgang knapp gescheiterte linke Präsidentschaftskandidat Jean-Luc Mélenchon verzichtete darauf. Der Spitzenkandidat der Linken bei der nordrhein-westfälischen Landtagswahl, Christian Leye, erklärte zuletzt der Rheinischen Post, zwar müsse die Wahl Le Pens „auf jeden Fall verhindert werden“; es dürfe auch keine Stimme für „diese rassistische Hetze“ geben.



Gleichwohl verstehe er „gut, dass Zwei-Drittel der Wähler des linken Kandidaten Mélenchon sich bei dieser Wahl enthalten wollen“. „Gerade der Neoliberalismus“ Macrons sei es, „der Europa zerstört und mittelfristig droht, die extreme Rechte an die Macht zu bringen“. Leye arbeitet lautet Rheinischer Post in Wagenknechts Düsseldorfer Büro.