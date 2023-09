Berlin -Der Vater bringt das Kind zur Schule, während die Mutter schon längst im Meeting sitzt. Später holt sie es aus der Kita ab, wenn der Vater noch einen Geschäftstermin hat. Am nächsten Tag ist es umgekehrt. Die Mehrheit aller Eltern möchten gerne berufliche und familiäre Aufgaben so gleichberechtigt aufteilen, zeigen Erhebungen des Familienministeriums.

Doch zwischen Wunsch und Wirklichkeit klafft eine Lücke. Denn nur 14 Prozent gelingt dies. Noch immer ist die Aufgabenverteilung zwischen Familienarbeitszeit und Beruf ungleich aufgeteilt. So arbeiten Mütter auch häufiger in Teilzeit. Jede zweite Mutter tut das sogar noch, wenn ihr Kind schon über zwölf Jahre ist. Die Nachteile: Weniger Lohn, später weniger Rente, geringere Aufstiegschancen.

Mütter gehen auch länger in Elternzeit. Während die Frauen tendenziell die Elternzeit in Anspruch nehmen, die sie sich wünschen, nehmen Väter entweder überhaupt keine Elternzeit – obwohl sie gerne möchten – oder deutlich kürzer als gewünscht. 83 Prozent nehmen eine Elternzeit von nur zwei Monaten. Gleichzeitig wünscht sich jeder dritte Vater, mehr Zeit mit seinen Kindern verbringen zu können.

Frauen investieren mehr Zeit in den Haushalt

60 Prozent mehr Zeit bringen Frauen für Hausarbeit, Kinderbetreuung und Angehörigen-Pflege auf als Männer. Unbezahlt natürlich. Zu diesem Ergebnis kam jüngst eine Studie vom Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut (WSI).

Doch wieso ist es so schwer, die Wünsche der Paare in die Realität umzusetzen? Die Gründe dafür sind vielschichtig. Sie reichen von betrieblichen und finanziellen Gründen über Karriereziele bis hin zu alten Traditionen, die nur sehr langsam aufgebrochen werden. 57 Prozent der Männer geben „Finanzen“ an, wenn sie nach den Gründen gegen eine Elternzeit befragt werden.

Die frühere Familienministerin Manuela Schwesig (SPD) hatte sich in der vergangenen Legislaturperiode die Vereinbarkeit von Beruf und Familie als Schwerpunktthema gesetzt – und dort auch diesbezüglich einiges erreicht, wenn auch mit vielen Kompromissen. „Ich brenne für diese Themen“, sagte die 43-Jährige auf ihrer letzten Pressekonferenz im Juni bevor sie das Amt an Katarina Barley abgab. „Väter sind keine Mütter zweiter Klasse“, auch dieser Satz stammt von ihr.

Familienarbeitszeitmodell geplant

Das Elterngeld Plus gehört zum Beispiel zu einem dieser Gesetze. Es ermöglicht Vätern und Müttern, Elterngeld und Teilzeitarbeit leichter miteinander kombinieren zu können und sich die Zeiten flexibler einteilen zu können. Mit der Regelung können Paare länger Elterngeld beziehen, wenn die Mutter zum Beispiel kurz nach der Geburt wieder in Teilzeit arbeiten möchte.

In einem nächsten Schritt hatte Schwesig geplant, das sogenannte Familienarbeitszeitmodell einzuführen. Die neue Familienministerin Barley hat bereits angekündigt, dass sie diese Arbeit von Schwesig weiterführen werde. Das Modell sieht vor, dass Eltern jüngerer Kinder, die beide zwischen 26 und 36 Wochenstunden arbeiten, als Ausgleich 300 Euro bekommen sollen – 150 Euro für die Mutter und den Vater. Und das für 24 Monate. Die Familienarbeitszeit werde es nur „mit einem Kanzler Martin Schulz geben", sagte Schwesig. Die Union hatte das Modell schon 2014 abgelehnt, als die SPD-Politikerin das Konzept zum ersten Mal vorgestellt hatte.

Der Arbeitgeberverband (BDA) nennt den Vorschlag „überflüssig“ und befürchtet eine Verschärfung des Arbeitskräftemangels. Katja Kipping, Vorsitzende der Linken sagt dazu: „Die Pläne greifen zu kurz.“

Recht auf Betreuungsplatz für Kinder

Der Bund hatte in den vergangenen Jahren in den Ausbau und in die Qualität von Kindertagesstätten investiert, um Beruf und Familien mehr Vereinbarkeit zu ermöglichen. Insgesamt sollen bis 2020 4,4 Milliarden Euro in den Kinderbetreuungsausbau fließen. Das ist dringend nötig, aber längst nicht genug.

Denn auch wenn jedes Kind seit 2013 zwischen dem ersten und dritten Lebensjahr ein Recht auf einen Betreuungsplatz hat, sieht es vor allem in den Großstädten schlecht aus: Eltern melden ihre Kinder schon lange vor der Geburt in den Kitas an – dass sie einen Platz bekommen, ist dadurch noch längst nicht gesichert.

Erst Ende Mai war ein Gesetzesentwurf von Arbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) gescheitert: Er sollte Frauen aus der Teilzeitfalle befreien und ihnen das Recht auf die Rückkehr auf Vollzeit ermöglichen, wenn sie zeitlich begrenzt ihre Arbeitszeit verringern wollen. Das Kanzleramt hatte sich dagegen gestellt.

Skandinavien macht es vor

Nahles sprach von einem Bruch des Koalitionsvertrags. Denn in dem 2013 vereinbarten Vertrag wurde festgeschrieben, dass man sicherstellen wolle, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zur früheren Arbeitszeit zurückkehren können.

Ein Blick in den Norden zeigt: Die Vereinbarkeit kann besser funktionieren. Besonders Schweden ist hier im EU-Vergleich Vorreiter, vor allen wegen der gut ausgebauten Kinderbetreuung. 42 Prozent der Väter nehmen in Schweden Elternzeit in Anspruch. Symptomatisch für die Rollenverteilung in deutschen und in schwedischen Familien sind auch die Arbeitszeitverläufe der Väter: Wenn deutsche Männer Vater werden, erhöhen sie ihr Arbeitspensum um 1,5 Stunden. Schwedische Arbeitnehmer dagegen reduzieren die Erwerbsarbeit. Zudem ist die Geschlechterdifferenz bei der unbezahlten Hausarbeit in Schweden wesentlich geringer. Einer Hans-Böckler-Studie aus dem Jahr 2013 zufolge arbeiteten schwedische Männer in der Familienphase 18,1 Stunden pro Woche im Haushalt, Frauen 23,8. In Deutschland dagegen standen zu diesem Zeitpunkt 12,4 Stunden Hausarbeit bei den Vätern und 33,6 Stunden bei den Müttern entgegen.

Das sagen die Parteien

Union

Die Union möchte einen Rechtsanspruch auf Betreuung auch im Grundschulalter einführen. Zudem sollen Kita-Plätze weiter ausgebaut werden – auch im Bereich von ausgebildetem Personal. Das Kindergeld soll um 25 Euro erhöht werden und der Kinderfreibetrag angehoben werden. Die Union möchte ein Rückkehrrecht auf Vollzeit für Betriebe ab einer bestimmten Größe einführen. Außerdem will sie eine Art Familien- und Lebensarbeitszeitkonto schaffen: Ähnlich wie bei einem Girokonto soll hier Arbeitszeit angespart und diese bei Bedarf abgebucht werden können.

SPD

„Mehr Familie“, heißt es im Programm der SPD, gleich hinter dem ersten Punkt „Gerechtigkeit“. Einführung der Familienarbeitszeit und des Familiengeldes steht ganz oben auf der Agenda der Sozialdemokraten. Mehr Kitas, mehr Erzieher, bessere Ausstattung, gesünderes Essen - dafür will die SPD sorgen. Und: Sie will schrittweise die Kita-Gebühren abschaffen, um Familien, die jetzt noch für die Betreuung zahlen, zu entlasten. Zudem möchte die SPD einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung von Kita- und Grundschulkindern durchsetzen.

Grüne

Auch die Grünen wollen das Rückkehrrecht auf Vollzeit durchsetzen. Zudem sollen Arbeitnehmer die Möglichkeit bekommen, ihre Vollzeit „innerhalb eines Korridors von 30 bis 40 Stunden“ selbst zu definieren. Das Konzept KinderZeitPlus soll das Elterngeld ablösen: So soll es Eltern möglich sein, auch nach dem ersten Geburtstag des Kindes phasenweise die Arbeitszeit zu reduzieren. Auch ein Rechtsanspruch auf ganztätige Kinderbetreuung gehört bei den Grünen zum Regierungsprogramm – ebenso wie die beitragsfreie Bildung – auch in Kitas.

Linke

Die Linke will das Kindergeld als Sofortmaßnahme für alle Kinder auf 328 Euro anheben und ebenfalls ein „ausreichendes, bedarfsgerechtes und qualitativ hochwertiges beitragsfreies Ganztags-Betreuungsangebot für Kinder“ mit flexiblen Öffnungszeiten schaffen. Auch die Linken wollen das Rückkehrrecht und außerdem ein individuelles Recht auf Teilzeit. „Statt einer Flexibilisierung von Arbeitszeit, die sich lediglich an den betrieblichen Erfordernissen orientiert, brauchen die Beschäftigten mehr Zeitautonomie“, heißt es in dem Programm.

FDP

Die FDP will den „Strauß der kindesbezogenen Leistungen“ zu einem Leistungspaket bündeln und von einer zentralen Stelle ausbezahlen. Dieses „Kindergeld 2.0“ soll aus folgenden Komponenten bestehen: Dem einkommensunabhängigen Grundbetrag, dem einkommensabhängigen Kinder-Bürgergeld (Flexibetrag) und Gutscheinen für Leistungen für Bildung und Teilhabe. Familienfreundliche Arbeitszeitmodelle will die FDP fördern. Die Freien Demokraten wollen zudem ebenfalls ein Langzeitkonto für Arbeitszeiten einführen auf dem Überstunden, Boni, Resturlaub oder Sonderzahlungen gesammelt werden können.

AfD

Die AfD will die „Ehe und traditionelle Familien mit Kindern bewahren und stärken“. Das Wort „Vereinbarkeit“ kommt im ganzen Programm nicht einmal vor – genauso wenig wie „Teilzeit“ oder „Rückkehrrecht“. Die AfD will das klassische Rollenmodell fördern und setzt auf eine Erhöhung der Geburtenrate. „Kinder unter drei fühlen sich am wohlsten, wenn sie durch die eigenen Eltern betreut werden“, heißt es im Programm. Ehe-Kredite sollen Ehepaare motivieren, schneller mit der Familienplanung zu beginnen. Im Anschluss an die Betreuungsphase sollen Eltern ohne Hürden wieder ihren Beruf aufnehmen können.