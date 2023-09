Berlin -Kürzlich veröffentlichte die britische Zeitung „Guardian“ die geheimen Löschpraktiken von Facebook. Danach war klar: Ein Konsens zwischen deutschem Recht und dem Zuckerberg-Imperium, wann ein Beitrag gelöscht werden muss, ist nicht leicht zu finden.

Das zeigt auch der Fall der Moderatorin Dunja Hayali: Sie hatte einem aggressiven Pöbler im Netz geantwortet – und zwar im gleichen Sprachstil wie zuvor der Verfasser. Daraufhin löschte Facebook Hayalis Beitrag. Ein Fehler, wie sich herausstellte. Facebook gab das Posting inzwischen wieder frei und entschuldigte sich.

Die große Facebook-Debatte

Vor allem im vergangenen Jahr gab es viele Debatten rund um Hass- und Falschnachrichten, Meinungsfreiheit, Löschpraktiken – und gesetzliche Sanktionen. Der kleinste gemeinsame Nenner war bei allen Parteien: Es muss etwas passieren. Was genau, darüber gingen die Meinungen auseinander. Und so war es kaum verwunderlich, dass das „Netzwerkdurchsetzungsgesetz“, das sogenannte Facebook-Gesetz, von Justizminister Heiko Maas (SPD) auf Kritik stieß. Zunächst hatte man versucht, Facebook, Twitter und Co. auf freiwilliger Basis dazu zu bringen, Hass und Hetze zügiger zu löschen – erfolglos.

Im Juni wurde das Gesetz im Bundestag beschlossen – mit einigen Änderungen zum ursprünglichen Entwurf und obwohl Grüne, Linke, FDP und sogar Teile der SPD das Gesetz als lückenhaft bezeichneten. Das Gesetz verpflichtet Betreiber großer Plattformen, offensichtlich rechtswidrige Inhalte binnen 24 Stunden zu löschen. Bei nicht eindeutigen Fällen ist eine Frist von sieben Tagen vorgesehen. Bei systematischen Verstößen können bis zu 50 Millionen Euro Bußgeld drohen.

Sorge um die Meinungsfreiheit

Kritiker befürchten, dass es zu einem „Overblocking“ kommen könnte, dass die Betreiber quasi lieber zu viel als zu wenig löschen, und sehen daher die Meinungsfreiheit in Gefahr.

Auch die sogenannten Meinungsroboter – Social Bots – beschäftigten die Politik vor allem vor dem Hintergrund des Bundestagswahlkampfs. Die Parteien fürchten eine Beeinflussung der Willensbildung durch automatisierte Programme, wie sie auch im US-Wahlkampf angewendet wurden. Die Parteien erklärten nach und nach, dass sie auf den Einsatz solcher Bots verzichten wollen. SPD und Grüne forderten eine Kennzeichnungspflicht, wenn Social Bots zum Einsatz kommen. Experten hatten aber immer wieder in Frage gestellt, dass es überhaupt zu einer Meinungsmanipulation kommen könnte. Ein Gesetz ist bisher nicht in Planung.

Neuer Vorschlag von Maas

Zudem hatte Bundesjustizminister Maas erst kürzlich vorgeschlagen, eine staatliche Digital-Agentur einzusetzen, die sich um die Einhaltung von Gesetzen im Netz kümmern soll. Diese soll im Austausch mit Wissenschaft, Wirtschaft und Verbrauchern mehr Expertise über die digitale Welt erlangen. Er forderte außerdem ein digitales Antidiskriminierungsgesetz.

Es soll verhindern, dass Menschen durch automatisierte Softwareentscheidungen benachteiligt werden.

Als Beispiel nannte Maas das Vorsortierungsverfahren von Bewerbungen in den USA durch Algorithmen oder die Berechnung der Rückfallwahrscheinlichkeit von Straftätern durch Programme. „Technischer Fortschritt darf nicht zu gesellschaftlichem Rückschritt führen. Deshalb wäre ein Ordnungsrahmen hilfreich, der viel Raum für Innovation lässt, aber genauso den Einsatz von diskriminierenden Algorithmen verhindert“, sagte Maas.

Das sagen die Parteien

CDU/CSU

Digitalisierung ist Chefsache“, schreibt die Union, bleibt aber unklar in den Details. Zum Thema Umgang mit Social Bots, Algorithmen, Fake News oder Hatespeech findet man nichts im Programm. Es heißt lediglich, dass Kinder schon in der Schule fächerübergreifend Medienkompetenz insbesondere im Bereich Social Media erlernen sollten.

Das Bundeskanzleramt will die „Position eines Staatsministers für Digitalpolitik“ neu schaffen. Zudem soll ein Kabinettsausschuss „Digitalpolitik“ eingerichtet werden. Die Bundeskanzlerin will auch einen „Nationalen Digitalrat“ berufen, der künftig einen engen Austausch zwischen Politik und nationalen und internationalen Experten ermöglichen soll. „Wir wollen, dass die klügsten Köpfe sich in den Dienst dieser Umgestaltung stellen“, schreiben CDU und CSU. Konkreter geht die Union darauf nicht ein.

SPD

Hasskriminalität und Fake News seien eine große Gefahr für das friedliche Zusammenleben und für die freie und demokratische Gesellschaft, schreiben die Sozialdemokraten. Wer kriminelle Parolen veröffentlicht und zu Gewalt aufruft, der müsse „konsequent zur Rechenschaft gezogen“ werden. „Daher setzen wir uns für eine verbesserte Ausbildung und Ausstattung der Polizeibehörden und der Justiz in diesem Bereich ein“, heißt es.

Zudem fordert die SPD eine „Berichtspflicht für Anbieter zum Umgang mit Hinweisen über rechtswidrige Inhalte“ sowie „einheitliche Standards des Beschwerdemanagements“.

Anbieter sollen besser mit Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeiten, Verstöße mit empfindlichen Geldbußen bestraft werden. Ein Algorithmen-TÜV soll dafür sorgen, dass niemand durch softwaregestützte Entscheidungen diskriminiert wird.

GRÜNE

Menschen, die sich volksverhetzend äußern oder andere mit Mord- und Vergewaltigungsfantasien bedrohen, sollen nach dem Willen der Grünen „konsequent zur Rechenschaft“ gezogen werden. Anbieter sozialer Netzwerke gehörten in die Pflicht genommen, dürften aber nicht in eine Richterrolle gedrängt werden. „Sie müssen offensichtlich strafrechtswidrige Inhalte umgehend löschen“, fordern die Grünen.

Gerichte und Strafverfolgungsbehörden müssten sie bei der Dokumentation und Verfolgung unterstützen. Die Grünen fordern, eine inländische Kontaktstelle „für Anfragen von Strafverfolgungsbehörden“ zu installieren, und die Einhaltung bestimmter Reaktionsfristen, sonst „drohen Bußgelder“. Zudem sollten medienrechtliche Aufsichten besser ausgestattet werden. Außerdem fordern die Grünen eine Kennzeichnungspflicht für Social Bots.

DIE LINKE

Eher schwammig behandeln die Linken das Thema in ihrem Wahlprogramm. Dort heißt es, dass auch in den sozialen Netzwerken die „körperliche und geistige Unversehrtheit der User gewahrt werden“ müsse. „Unternehmen müssen Hatespeech oder Mobbing sowie Beleidigung, Verleumdung und Volksverhetzung auch durch Social Bots zur Anzeige bringen und nach gerichtlicher Entscheidung löschen“, schreibt die Linke.

Zudem solle auch in den sozialen Medien der Schutz vor verbalen Angriffen, Hetze und Rufmord durchgesetzt werden. Algorithmische Verfahren sieht die Linke überwiegend kritisch. „Bei der Bewertung und Einordnung von individuellem Verhalten zum Beispiel im Rahmen der Bewertung der Kreditwürdigkeit, hinsichtlich der Inanspruchnahme sozialer Sicherungssysteme oder bei Ermittlungstätigkeiten (Predictive Policing) lehnen wir sie ab.“

FDP

Ein eigenständiges Digitalministerium soll es nach Ansicht der Freien Demokraten geben. Dort sollen alle Fäden zusammenlaufen. „Wir wollen das Kompetenzgerangel zwischen fünf Ministerien in Sachen

Digitalisierung beenden“, heißt es in dem Programm. Des Weiteren lehnt die FDP „jede Form staatlicher Kontrolle oder Prüfung auf Richtigkeit von Nachrichten oder Meldungen“ ab - genau wie die Einführung eines Straftatbestands der Desinformation. „Strafbewehrte“ Hass-Postings sollen von Polizei und Staatsanwaltschaft konsequenter verfolgt werden, fordert die FDP, dazu „müssen Behörden

finanziell und personell angemessen ausgestattet werden“. Diese Aufgaben dürften nicht den Betreibern übertragen werden, trotzdem müssten die Plattform-Anbieter ihrer Verantwortung nachkommen und „Strategien zum Umgang mit Hass-Postings“ entwickeln.

AFD

Das Thema Digitalisierung und Internet spielt im Wahlprogramm der AfD so gut wie keine Rolle. Das Wort „Digitalisierung“ taucht noch nicht einmal auf. Es gibt ein Kapitel mit der Überschrift: „Das Internet als Ort der freien Meinungsäußerung erhalten“.

Dort heißt es lediglich: „Das Internet als Medium der Kommunikation, Information und freien Meinungsäußerung darf abseits der Verfolgung von Straftaten keinerlei Beschränkung und Zensur unterliegen.“ „Politisch korrekte“ Sprachvorgaben lehnt die Alternative für Deutschland ab, da sie „einer natürlichen Sprachentwicklung entgegenstehe“ und die „Meinungsfreiheit einenge“, schreibt die AfD in ihrem 76 Seiten langen Programm.

Innerhalb von zwei Jahren, so die Forderung, sollen sowohl urbane als auch ländliche Regionen an schnelle Breitbandnetze angeschlossen sein.