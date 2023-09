Bundeskanzlerin Angela Merkel wirbt nach Informationen dieser Zeitung innerhalb der Union dafür, im Bundestagswahljahr 2017 keinen Bundespräsidentenkandidaten gegen die SPD zu suchen. Bei einem Treffen mit Unions-Abgeordneten sei dies deutlich geworden, hieß es bei Teilnehmern der Zusammenkunft .

Ein gemeinsamer Kandidat für die große Koalition

Der Tenor sei gewesen: „Wenn wir die große Koalition ernst nehmen, finden wir einen gemeinsamen Kandidaten.“ Auch in der CSU ist Bereitschaft zu erkennen. Angeblich gibt es dazu auch eine Einigung mit SPD-Chef Sigmar Gabriel.

Der nächste Bundespräsident wird am 12. Februar gewählt. Amtsinhaber Joachim Gauck tritt nicht erneut an. Die Wahl hat eine übergeordnete politische Bedeutung als Fingerzeig für mögliche Koalitionen nach der Bundestagswahl im Herbst.

Am Mittwoch teilte das Bundesinnenministerium die Zahl der von den Bundesländern entsandten Wahlmänner und –frauen mit. Sie orientiert sich an der Bevölkerungsstatistik, die Verteilung an der Vertretung der Parteien in den Parlamenten.

Verteilung der Plätze im Bundestag

Insgesamt gibt es 1260 Wahlleute, über 500 davon werden von CDU/CSU entsandt, knapp 400 von der SPD und rund 150 von den Grünen. Der Linkspartei stehen knapp 100 Wahlleute zu, der FDP 33, der AfD 27 und weiteren Parteien insgesamt 31.

Am Mittwoch teilte die Bundesregierung zudem mit, wie sich die 630 Länderstimmen verteilen. Entsprechend ihrem Anteil an der Gesamtbevölkerung entfallen die meisten Stimmen demnach auf Nordrhein-Westfalen (135), die wenigsten auf Bremen (5). Hessen stellt 45, Sachsen-Anhalt 18 und Berlin 26 Wahlleute.

